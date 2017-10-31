В Челябинске проезд в автобусах подорожал до 23 рублей
Проезд в челябинских автобусах подорожал до 23 рублей. Соответствующее решение приняли в Думе Челябинска.
Проезд в челябинских автобусах подорожал до 23 рублей. Соответствующее решение приняли в Думе Челябинска.
Об этом стало известно сегодня, 31 октября, на заседании Думы Челябинска. Депутаты утвердили единых тариф для всех муниципальных маршрутов, тем самым уровняв всех участников рынка пассажирских перевозок в Челябинске. Теперь в трамваях, троллейбусах и автобусах, а также в маршрутных такси, он стоит одинаково — 23 рубля. Об этом сообщили в
«Мы подтвердили тариф 23 рубля на регулируемых маршрутах. Это сделано для того, чтобы муниципальный транспорт существовал, чтобы все участники процесса ездили по одной стоимости. Самое главное, чтобы мы имели возможность перевозить льготников, которым мы сохранили льготы», — сказал председатель Думы Челябинска Станислав Мошаров.
Как отметил Мошаров, сейчас автобусное предприятие в тяжелом положении. Требуются значительные инвестиции. Городу необходимо 300 единиц подвижного состава. Транспорта пока в два раза меньше.