В Челябинске проезд в автобусах подорожал до 23 рублей

Об этом стало известно сегодня, 31 октября, на заседании Думы Челябинска. Депутаты утвердили единых тариф для всех муниципальных маршрутов, тем самым уровняв всех участников рынка пассажирских перевозок в Челябинске. Теперь в трамваях, троллейбусах и автобусах, а также в маршрутных такси, он стоит одинаково — 23 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы.

«Мы подтвердили тариф 23 рубля на регулируемых маршрутах. Это сделано для того, чтобы муниципальный транспорт существовал, чтобы все участники процесса ездили по одной стоимости. Самое главное, чтобы мы имели возможность перевозить льготников, которым мы сохранили льготы», — сказал председатель Думы Челябинска Станислав Мошаров.