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16:49 (мск), источник: Prokazan.ru

В Росприроднадзоре по РТ назвали предприятия, которые сильнее всего загрязняют Волгу

Министр экологии и природных ресурсов РТ Фарит Абдулганиев назвал предприятия, которые больше всего загрязняют Волгу. Об этом он рассказал на брифинге в кабмине РТ.

Источник: Prokazan.ru

Так, по его словам, негативное воздействие на Волгу оказывают сбросы промышленных предприятий.

 — Негативное воздействие на реку оказывают два десятка предприятий, среди которых «Нижнекамскнефтехим», БОС и иловые поля МУП «Водоканал», «Казаньоргсинтез», «Челныводоканал», КЗСК, КМПО, «Танеко», «Чистополь-Водоканал», — цитирует «Бизнес Онлайн» слова Абдулганиева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане в ходе регионального приоритетного проекта на оздоровление Волги до 2025 года потратят 15,7 млрд рублей. Основной упор будет сделан на устранение сброса недостаточно очищенных сточных вод, на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений канализации.

В рамках проекта будут организованы инвентаризация выпусков промышленных предприятий, установление береговых линий, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков 50-метровой береговой линии от водохранилищ, снос 365 незаконных построек для обеспечения общего доступа к водным объектам, усиление надзора за нарушением водоохранного законодательства.

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