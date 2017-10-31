В Росприроднадзоре по РТ назвали предприятия, которые сильнее всего загрязняют Волгу

Источник: Prokazan.ru

Так, по его словам, негативное воздействие на Волгу оказывают сбросы промышленных предприятий.

— Негативное воздействие на реку оказывают два десятка предприятий, среди которых «Нижнекамскнефтехим», БОС и иловые поля МУП «Водоканал», «Казаньоргсинтез», «Челныводоканал», КЗСК, КМПО, «Танеко», «Чистополь-Водоканал», — цитирует «Бизнес Онлайн» слова Абдулганиева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане в ходе регионального приоритетного проекта на оздоровление Волги до 2025 года потратят 15,7 млрд рублей. Основной упор будет сделан на устранение сброса недостаточно очищенных сточных вод, на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений канализации.