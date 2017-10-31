ФАС потребовала возобновить работу двух паромов на Керченской переправе

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее предупреждение размещено на сайте крымского УФАС России.

По мнению представителей ведомства, решение «Морской дирекции» приостановить работу паромов «Майор Чапичев» и «Гликофилоуса III» с 1 по 30 ноября этого года содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Как следует из документа, оператор переправы создает «дискриминационные условия» для ООО «Коксохимтранс» и ООО «Варт и К». Так, по данным из открытых источников, «Коксохимтранс» является собственником парома «Майор Чапичев», а «Варт и К» — фрахтователем парома «Гликофилоуса III».

УФАС требует от «Морской дирекции» сегодня до 17:00 направить в адрес «Коксохимтранса» и «Варт и К» письма об отмене требований о приостановлении работы паромов.