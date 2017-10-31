Власти определили прожиточный минимум в Воронежской области за III квартал 2017 года

Источник: РИА "Воронеж"

Документ опубликовали на портале правовой информации во вторник, 31 октября. Прожиточный минимум на душу населения установили в размере 8563 рубля.

Для трудоспособных граждан, согласно документу, сумма составила 9271 рубль, для пенсионеров — 7165. Для детей прожиточный минимум достиг 8424 рубля.

Во II квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения был на 18 рублей больше — 8581 рубль. Для трудоспособных жителей региона он составлял 9292 рубля, для пенсионеров — 7183 рубля, для детей — 8428 рублей.