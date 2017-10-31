Власти определили прожиточный минимум в Воронежской области за III квартал 2017 года
Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Геннадий Макин подписал указ об установлении прожиточного минимума в регионе в III квартале 2017 года.
Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Геннадий Макин подписал указ об установлении прожиточного минимума в регионе в III квартале 2017 года.
Документ опубликовали на портале правовой информации во вторник, 31 октября. Прожиточный минимум на душу населения установили в размере 8563 рубля.
Для трудоспособных граждан, согласно документу, сумма составила 9271 рубль, для пенсионеров — 7165. Для детей прожиточный минимум достиг 8424 рубля.
Во II квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения был на 18 рублей больше — 8581 рубль. Для трудоспособных жителей региона он составлял 9292 рубля, для пенсионеров — 7183 рубля, для детей — 8428 рублей.
Самый низкий в 2017 году прожиточный минимум был установлен в I квартале — 8278 рублей. Для трудоспособного населения Воронежской области сумма составила 8960 рублей, для пенсионеров — 6946 рублей, для детей — 8117 рублей.