Среднемесячная зарплата в Казахстане в III квартале составила 147 988 тенге
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане размер среднемесячной заработной платы, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, в
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане размер среднемесячной заработной платы, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, в
Размер среднемесячной заработной платы в
В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности — 272,8 тыс тенге (в 1,8 раза превышает среднереспубликанский уровень), в профессиональной, научной и технической деятельности — 271,1 тыс тенге (в 1,8 раза), в сфере информации и связи — 215,7 тыс тенге (в 1,5 раза), промышленности — 208,5 тыс тенге (в 1,4 раза), строительства — 205,9 тыс тенге (в 1,4 раза).
В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области — 275,9 тыс тенге, что в 1,9 раз превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 98,1 тыс тенге, что на 33,7% ниже среднего уровня по стране.