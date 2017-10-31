Среднемесячная зарплата в Казахстане в III квартале составила 147 988 тенге

Размер среднемесячной заработной платы в июле-сентябре по сравнению с соответствующим периодом 2016 года в номинальном выражении увеличился на 4,8%, в реальном — уменьшился на 2%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности — 272,8 тыс тенге (в 1,8 раза превышает среднереспубликанский уровень), в профессиональной, научной и технической деятельности — 271,1 тыс тенге (в 1,8 раза), в сфере информации и связи — 215,7 тыс тенге (в 1,5 раза), промышленности — 208,5 тыс тенге (в 1,4 раза), строительства — 205,9 тыс тенге (в 1,4 раза).

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сфере образования — 90,4 тыс тенге, что на 38,9% ниже среднего показателя по республике.