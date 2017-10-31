Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Почему детям трудно уснуть: 4 причины
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США готовит прорыв на газовом рынке ЕС - СМИ
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Лиза Пескова в образе Нефертити удивила поклонников (фото)
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Какой была Аляска, когда ее продавали
16:23 (мск), источник: Kazinform

Среднемесячная зарплата в Казахстане в III квартале составила 147 988 тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане размер среднемесячной заработной платы, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, в июле-сентябре 2017 года составил 147 988 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Размер среднемесячной заработной платы в июле-сентябре по сравнению с соответствующим периодом 2016 года в номинальном выражении увеличился на 4,8%, в реальном — уменьшился на 2%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности — 272,8 тыс тенге (в 1,8 раза превышает среднереспубликанский уровень), в профессиональной, научной и технической деятельности — 271,1 тыс тенге (в 1,8 раза), в сфере информации и связи — 215,7 тыс тенге (в 1,5 раза), промышленности — 208,5 тыс тенге (в 1,4 раза), строительства — 205,9 тыс тенге (в 1,4 раза).

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сфере образования — 90,4 тыс тенге, что на 38,9% ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области — 275,9 тыс тенге, что в 1,9 раз превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 98,1 тыс тенге, что на 33,7% ниже среднего уровня по стране.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В суде рассказали, как главы «Казавиаспаса» и «Казавиалесохраны» оформляли «мертвые души»
Известный юморист Нурлан Сабуров рассказал о своем дебюте в кино
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Семья заплатила полтора миллиона рублей за тур на ЧМ-2018
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь