Инфляция в России невероятно низкая, такого еще никогда не было. Это хорошо или плохо?

Инфляция всегда была одной из главных проблем российской экономики

В большинстве развитых стран мира обычно работает правило: если у тебя не растет экономика, то не растут и цены — предприниматели просто не могут повышать цены, потому что спрос и так низкий. В России не так: обвал экономики часто связан с падением цен на нефть, который, в свою очередь, вызывает падение рубля. А поскольку множество товаров Россия закупает за рубежом, за них приходится платить больше рублей — и инфляция остается высокой. И это только один из факторов.

В 2009 году, когда ВВП России упал на 7,8%, инфляция оставалась высокой — 8,8%. За все нулевые инфляция лишь в 2006-м, 2009-м и 2010-м была меньше 10%.

Источник: Meduza

В 2017-м все изменилось: цены на товары и услуги никогда не падали так быстро

Недельная инфляция в России была нулевой или отрицательной (это называется дефляция) с 18 июля по 16 октября 2017 года. И речь не только о продуктах, которые традиционно дешевеют летом, особенно в условиях хорошего урожая, как и случилось в 2017-м. В 2011-м урожай тоже был хорошим после засушливого 2010-го, но тогда дефляция наблюдалась только в августе, а сейчас — уже третий месяц подряд. Дешевеет (или не дорожает) все, от бензина до услуг ЖКХ.

Имеются предположения, что к февралю 2018 года инфляция приблизится к 2%. Для сравнения: за весь 2016-й цены поднялись на 5,4%, и тогда это был исторический минимум.

Центробанк собирался снизить инфляцию, но не так сильно

Осенью 2014 года Банк России объявил, что отпускает рубль в свободное плавание, а регулировать состояние экономики будет через ключевую ставку. Результатом этого регулирования должна была стать инфляция 4% к концу 2017-го, но уже сейчас ЦБ считает, что она будет даже ниже — около 3%.

Низкая инфляция снижает ставки по кредитам

Среднестатистический россиянин должен банкам 150 тысяч рублей, или около пяти своих месячных зарплат. Одно дело платить по ставкам в 20% (такими были ставки еще недавно на рынке потребительского кредитования), другое — 10% (такими они, вероятно, скоро будут). Снижение связано в значительной степени именно с падением инфляции.

Однако слишком низко ставки все равно не опустятся. Обычно ставка банка по кредитам складывается из базовой ставки ЦБ плюс наценки, а вот ЦБ по-прежнему держит ставку высоко — 8,25%. Для сравнения: в 2013-м она составляла 5,5%.

Источник: Meduza

Низкая инфляция помогает копить на будущее

Если цены растут не очень быстро, а зарплата сохраняется, люди начинают откладывать деньги «на потом», у них создается собственная «подушка безопасности». Кроме того, пенсионным фондам наконец будет проще сохранять накопления россиян — сейчас лишь единицы частных фондов вкладывают средства россиян так, чтобы их не съела инфляция.

И все же слишком низкая инфляция опасна для экономики

Если цены не повышаются, выгоднее копить деньги, а не инвестировать их. Более того, люди меньше покупают, ведь завтра товар будет стоить столько же, сколько сегодня. Именно низкую инфляцию в Минэкономразвития назвали одной из причин краха «ВИМ-Авиа» — компания не смогла вовремя заработать, потому что когда нет роста цен, то билеты на полгода вперед оказались не нужны.

Источник: Fabian Blank / CC0

Резкое падение инфляции невыгодно монополиям и банкам

Аналитики предупреждают, что крупнейшие компании могут пострадать от того, что цены почти не растут. Монопольное положение нефтегазовых, строительных, транспортных и других компаний означает, что они могут зафиксировать стоимость сырья и уровень зарплат. Следовательно, если инфляция высокая, цены на продукцию или услуги растут быстрее, чем издержки (сырье и фонд оплаты труда). В этих условиях, по словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, предприятия будут вынуждены повышать эффективность, а не полагаться только на регулирование тарифов.

Пока власти не хотят бороться с низкой инфляцией

Хотя главы Минэкономразвития и Минфина предупредили о возможных проблемах из-за резкого падения инфляции, Центробанк все еще считает этот спад сезонным. Регулятор не стал сильно понижать ключевую ставку, что помогло бы стабилизировать цены. Объясняя эти действия, в ЦБ подчеркнули, что риск резкого роста цен все равно выше и опаснее. Президент России Владимир Путин такую осторожность регулятора одобрил.