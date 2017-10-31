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16:08 (мск), источник: Интерфакс

Авиакомпания «Азимут» начала полеты из Ростова-на-Дону в Самару

Самара. 31 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Аэропорт «Курумоч» (Самара, входит в холдинг «Аэропорты регионов» группы «Ренова») во вторник принял первый рейс авиакомпании «Азимут» из Ростова-на-Дону в Самару, сообщает пресс-служба аэропорта.

В рамках осенне-зимней навигации прямые регулярные рейсы будут выполняться по вторникам и субботам на самолетах SSJ-100: из Ростова-на-Дону — в 10:20, из Самары — в 14:20 по местному времени.

Помимо «Азимута» полеты из Самары в Ростов-на-Дону выполняет авиакомпания «Ямал».

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