Авиакомпания «Азимут» начала полеты из Ростова-на-Дону в Самару
Самара. 31 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Аэропорт «Курумоч» (Самара, входит в холдинг «Аэропорты регионов» группы «Ренова») во вторник принял первый рейс авиакомпании «Азимут» из Ростова-на-Дону в Самару, сообщает пресс-служба аэропорта.
В рамках осенне-зимней навигации прямые регулярные рейсы будут выполняться по вторникам и субботам на самолетах SSJ-100: из Ростова-на-Дону — в 10:20, из Самары — в 14:20 по местному времени.
Помимо «Азимута» полеты из Самары в Ростов-на-Дону выполняет авиакомпания «Ямал».