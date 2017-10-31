СМИ: миллиардер Пригожин хочет купить «Деловой Петербург» и «Фонтанку»
В обеих редакциях факт продажи не подтвердили.
В обеих редакциях факт продажи не подтвердили.
Миллиардер Евгений Пригожин собирается приобрести издания «Деловой Петербург» и Фонтанка. Ру, сообщает «Новая газета».
Главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков уже заявил о том, что ничего не слышал о возможной сделке, а главный редактор «Фонтанки. Ру» Александр Горшков отметил, что планов по продаже издания нет.
Конечно, мы живем в свободной стране, и каждый гражданин имеет право купить что захочет, не нарушая российских законов. Но даже если кто-то хочет купить, это не значит, что кто-то хочет продавать.
Евгений Пригожин — предприниматель, ресторатор и владелец кейтерингового бизнеса. В 2016 году был включен в список 30 самых влиятельных людей Петербурга по версии издания «Город 812». Состояние Пригожина оценивается в 7,14 миллиардов рублей.