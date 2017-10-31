Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына
На Украине объяснили, почему поменяют цвет беретов десантников
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ"
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Суд отказался рассматривать иск родителей Фриске
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15:49 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

СМИ: миллиардер Пригожин хочет купить «Деловой Петербург» и «Фонтанку»

В обеих редакциях факт продажи не подтвердили.

Миллиардер Евгений Пригожин собирается приобрести издания «Деловой Петербург» и Фонтанка. Ру, сообщает «Новая газета».

Главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков уже заявил о том, что ничего не слышал о возможной сделке, а главный редактор «Фонтанки. Ру» Александр Горшков отметил, что планов по продаже издания нет.

Конечно, мы живем в свободной стране, и каждый гражданин имеет право купить что захочет, не нарушая российских законов. Но даже если кто-то хочет купить, это не значит, что кто-то хочет продавать.
Александр Горшков
Главный редактор «Фонтанки. Ру»

Евгений Пригожин — предприниматель, ресторатор и владелец кейтерингового бизнеса. В 2016 году был включен в список 30 самых влиятельных людей Петербурга по версии издания «Город 812». Состояние Пригожина оценивается в 7,14 миллиардов рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Все дело в яйце. 5 необычных рецептов омлета
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Семья заплатила полтора миллиона рублей за тур на ЧМ-2018
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь