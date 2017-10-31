СМИ: миллиардер Пригожин хочет купить «Деловой Петербург» и «Фонтанку»

Конечно, мы живем в свободной стране, и каждый гражданин имеет право купить что захочет, не нарушая российских законов. Но даже если кто-то хочет купить, это не значит, что кто-то хочет продавать.

Александр Горшков Главный редактор «Фонтанки. Ру»