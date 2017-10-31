Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Сын Дианы Гурцкой сильно устает от внешкольных занятий
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США готовит прорыв на газовом рынке ЕС - СМИ
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15:45 (мск), источник: Ежедневник.by

Появился новый поезд Минск — Варшава за 18 евро

С декабря из Минска в Варшаву и обратно будет ходить новый поезд: каждый день, с пересадкой в Бресте, за 18 евро.

Источник: Ежедневник.by

В отличие от прицепных вагонов российского поезда Москва Белорусская — Варшава (он продолжит ходить трижды в неделю), вагоны нового поезда не будут переставлять на узкую колею в Бресте. Теперь пассажиры будут делать там пересадку, но, как рассказали в пассажирской службе «БелЖД», для этого не надо будет даже переходить на другой перрон.

За счет пересадки стоимость поездки существенно снизилась: до Бреста маршрут посчитают по региональным тарифам. Для сравнения, билет в купе в российском поезде в Варшаву стоит примерно 62 евро, а на самолеты компаний Belavia — около 110 евро.

Новый поезд в Варшаву будет ходить ежедневно. Отправление из Минска в 10:57 и прибытие — в 17:29. Из Варшавы в Минск поезд будет отправляться в 08:44 и прибывать в Минск в 18:49.

Таможенный и паспортный контроль пассажиров будет проходить в Парке Буг станции «Брест-Центральный» как при движении в сторону Варшавы, так и при движении в сторону Минска. Стоимость проезда в сообщении «Минск-Варшава» составит 18 евро. В Беларуси билеты покупаются в белорусской валюте, поэтому не стоит удивляться незначительным переменам цены. Она будет формироваться по курсу Нацбанка, действующему на день оформления билета. Для детей предусмотрена скидка на проезд — 50% от полноценной стоимости.

«Пассажирам маршрута “Минск-Варшава” надо иметь в виду, что при покупке билетов в Беларуси кассир выдает два билета: один — на маршрут от Минска до Бреста по действующему тарифу Республики Беларусь, другой — от Бреста до необходимой станции на территории Польши по действующим тарифам. В то же время при покупке билетов в Польше на этот маршрут пассажирам выдадут один билет. Это обусловлено различной системой реализации проездных документов в разных странах. Но стоимость что в одном, что в другом случае одинакова», — пояснил vb.by заместитель начальника службы, начальник отдела организации пассажирских перевозок Белорусской железной дороги Константин Бояр.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Коррупция Минздрава: становление системы
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Семья заплатила полтора миллиона рублей за тур на ЧМ-2018
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь