Появился новый поезд Минск — Варшава за 18 евро

Источник: Ежедневник.by

В отличие от прицепных вагонов российского поезда Москва Белорусская — Варшава (он продолжит ходить трижды в неделю), вагоны нового поезда не будут переставлять на узкую колею в Бресте. Теперь пассажиры будут делать там пересадку, но, как рассказали в пассажирской службе «БелЖД», для этого не надо будет даже переходить на другой перрон.

За счет пересадки стоимость поездки существенно снизилась: до Бреста маршрут посчитают по региональным тарифам. Для сравнения, билет в купе в российском поезде в Варшаву стоит примерно 62 евро, а на самолеты компаний Belavia — около 110 евро.

Новый поезд в Варшаву будет ходить ежедневно. Отправление из Минска в 10:57 и прибытие — в 17:29. Из Варшавы в Минск поезд будет отправляться в 08:44 и прибывать в Минск в 18:49.

Таможенный и паспортный контроль пассажиров будет проходить в Парке Буг станции «Брест-Центральный» как при движении в сторону Варшавы, так и при движении в сторону Минска. Стоимость проезда в сообщении «Минск-Варшава» составит 18 евро. В Беларуси билеты покупаются в белорусской валюте, поэтому не стоит удивляться незначительным переменам цены. Она будет формироваться по курсу Нацбанка, действующему на день оформления билета. Для детей предусмотрена скидка на проезд — 50% от полноценной стоимости.