Появился новый поезд Минск — Варшава за 18 евро
С декабря из Минска в Варшаву и обратно будет ходить новый поезд: каждый день, с пересадкой в Бресте, за 18 евро.
С декабря из Минска в Варшаву и обратно будет ходить новый поезд: каждый день, с пересадкой в Бресте, за 18 евро.
В отличие от прицепных вагонов российского поезда Москва Белорусская — Варшава (он продолжит ходить трижды в неделю), вагоны нового поезда не будут переставлять на узкую колею в Бресте. Теперь пассажиры будут делать там пересадку, но, как рассказали в пассажирской службе «БелЖД», для этого не надо будет даже переходить на другой перрон.
За счет пересадки стоимость поездки существенно снизилась: до Бреста маршрут посчитают по региональным тарифам. Для сравнения, билет в купе в российском поезде в Варшаву стоит примерно 62 евро, а на самолеты компаний Belavia — около 110 евро.
Новый поезд в Варшаву будет ходить ежедневно. Отправление из Минска в 10:57 и прибытие — в 17:29. Из Варшавы в Минск поезд будет отправляться в 08:44 и прибывать в Минск в 18:49.
Таможенный и паспортный контроль пассажиров будет проходить в Парке Буг станции «Брест-Центральный» как при движении в сторону Варшавы, так и при движении в сторону Минска. Стоимость проезда в сообщении «Минск-Варшава» составит 18 евро. В Беларуси билеты покупаются в белорусской валюте, поэтому не стоит удивляться незначительным переменам цены. Она будет формироваться по курсу Нацбанка, действующему на день оформления билета. Для детей предусмотрена скидка на проезд — 50% от полноценной стоимости.
«Пассажирам маршрута “Минск-Варшава” надо иметь в виду, что при покупке билетов в Беларуси кассир выдает два билета: один — на маршрут от Минска до Бреста по действующему тарифу Республики Беларусь, другой — от Бреста до необходимой станции на территории Польши по действующим тарифам. В то же время при покупке билетов в Польше на этот маршрут пассажирам выдадут один билет. Это обусловлено различной системой реализации проездных документов в разных странах. Но стоимость что в одном, что в другом случае одинакова», — пояснил vb.by заместитель начальника службы, начальник отдела организации пассажирских перевозок Белорусской железной дороги Константин Бояр.