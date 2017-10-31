Британская компания хочет организовать круизы в Севастополь

Источник: РИА "Новости"

«Есть проблема, связанная с воздействием на представителей зарубежного бизнеса, которые планировали реализовать свои интересы в Севастополе и Крыму. Тем не менее, мы благодарны тем, кто, несмотря на опасения и определенного рода угрозы, готов инвестировать в регион», — сказал чиновник, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.

В качестве примера он привел инвестора из Италии, не уточнив род деятельности, а также компанию из Великобритании. «Несколько дней назад ко мне пришли представители бизнеса, который будут здесь организовывать туристические морские маршруты. Собственником этих морских судов является английская фирма», — отметил он.