Бесплатная медицинская помощь будет предоставляться 16-ти категориям лиц

Источник: Kommersant.uz

Об этом со ссылкой на соответствующий указ президента сообщает Norma.

В перечень, расширенный с 9-ти до 16-ти позиций, включены дети до 18-ти лет, беременные женщины (в РСНПМЦ акушерства и гинекологии), больные, страдающие эндокринными заболеваниями (в РСНПМЦ эндокринологии), онкологическими заболеваниями (в РСНПМЦ онкологии и медицинской радиологии), туберкулезом (в РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии), а также заболеваниями, передающимися половым путем (в РСНПМЦ дерматовенерологии и косметологии). Данным гражданам помощь за счет бюджета окажут при наличии заболеваний, патологий и других критериев, утверждаемых Министерством здравоохранения.

К льготной категории населения также относятся люди призывного возраста, которые получили направления призывных комиссий. Кроме того, уточнено, что бесплатная помощь оказывается лицам, не только получающим материальную помощь в органах самоуправления граждан, но и состоящих там на учете в качестве членов малообеспеченных семей.