Бесплатная медицинская помощь будет предоставляться 16-ти категориям лиц
Расширен перечень категорий, медицинская помощь которым оказывается всеми республиканскими специализированными
Расширен перечень категорий, медицинская помощь которым оказывается всеми республиканскими специализированными
Об этом со ссылкой на соответствующий указ президента сообщает Norma.
В перечень, расширенный с 9-ти до 16-ти позиций, включены дети до 18-ти лет, беременные женщины (в РСНПМЦ акушерства и гинекологии), больные, страдающие эндокринными заболеваниями (в РСНПМЦ эндокринологии), онкологическими заболеваниями (в РСНПМЦ онкологии и медицинской радиологии), туберкулезом (в РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии), а также заболеваниями, передающимися половым путем (в РСНПМЦ дерматовенерологии и косметологии). Данным гражданам помощь за счет бюджета окажут при наличии заболеваний, патологий и других критериев, утверждаемых Министерством здравоохранения.
К льготной категории населения также относятся люди призывного возраста, которые получили направления призывных комиссий. Кроме того, уточнено, что бесплатная помощь оказывается лицам, не только получающим материальную помощь в органах самоуправления граждан, но и состоящих там на учете в качестве членов малообеспеченных семей.
Ранее в данный перечень были входили инвалиды с детства, круглые сироты, инвалиды I и II группы, участники войны и трудового фронта 1941−1945 годов, а также лица, приравненные к ним, не работающие пенсионеры по возрасту, инвалиды из числа лиц, принимавших участие в ликвидации аварии Чернобыльской АЭС,