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16:58 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что в ближайшие годы Россия столкнется с дефицитом электроэнергии. По его мнению, уже сейчас нужно заниматься новыми технологиями в производстве энергии.

Источник: Reuters

Русская служба Би-би-си попросила экспертов высказать свое отношение к прогнозам Чубайса.

За последние 10 лет суммарная мощность всех электростанций в России выросла на 35 тысяч мегаватт, однако через шесть-семь лет этот ресурс будет исчерпан и страна снова столкнется с дефицитом электроэнергии, заявил Чубайс в интервью «Российской газете».

Есть риск, что при максимальной загрузке имеющегося оборудования просто не хватит. А при дефиците электроэнергии и цены могут пойти вверх. Мощности — это ведь не вопрос поставки топлива или запасов мазута угля или газа. Мощности — это электростанция. В зиму она загружена до предела. Если у вас все электростанции загружены до предела, а спрос больше, вам просто неоткуда взять энергию.
Анатолий Чубайс
Глава «Роснано»

По его словам, наряду с модернизацией отрасли нужно, чтобы государство оказывало поддержку проектам возобновляемой энергии.

Сейчас в электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 крупных электростанций. На начало 2017 года их общая мощность составила около 236 гигаватт.

При этом Россия не входит в число лидеров по использованию возобновляемых источников энергии: такие источники дают лишь 19% всей выработки электроэнергии в стране (в основном за счет гидроэнергетики). Для сравнения, в Бразилии этот показатель составляет 85%.

Русская служба Би-би-си попросила экспертов высказать свое отношение к прогнозам Чубайса.

Виталий Казаков, директор программы «Экономика энергетики РЭШ».

Если вы помните, Анатолий Борисович был главой РАО ЕЭС и отвечал за реформу российской энергетики. При нем тоже стоял вопрос, как создать экономический стимул для строительства новых мощностей. Тогда был придуман механизм договора о предоставлении мощности (ДПМ). Через ДПМ все регулировалось: под новые объекты государство гарантировало определенную доходность под капитал. Сейчас популярность этого механизма пошла на спад.

Чубайс напоминает, что если ничего не делать, случится блэкаут.

Возобновляемые источники энергии — это будущее энергетики в мире в целом и в России в частности. Наверное, экономические предпосылки для их развития в России не такие очевидные, как в Европе. Потому что чем дороже электричество, тем более экономически оправданы вложения в возобновляемые источники энергии.

В России, где себестоимость электроэнергии дешева, этот момент еще не наступил, предпосылки к переходу на возобновляемые источники энергии не так очевидны.

Я не готов утверждать, что будет кризис. Многие мощности, которые были построены за последние 10 лет, были рассчитаны на определенные темпы развития экономики, но из-за кризиса 2007−2008 годов экономика развивается медленнее. Я считаю, что нет недостатка в мощностях. Но внимание к электрическим мощностям привлекать надо, иначе новые не появятся.

Наталья Порохова, руководитель группы исследований и прогнозирования компании АКРА

Состояние энергетической системы России характеризуется профицитом, около 10−12 процентов. Профицит возник из-за того, что в последние годы было введено много мощностей в энергосистеме в соответствии с теми контрактами, которые были заключены после реформы РАО ЕЭС. При этом спрос на электроэнергию не вырос из-за стагнации.

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Но сейчас новых вводов нет. А мощности стареют. Большинство из них были введены в 70−80-е годы, в советское время. Если сейчас эти станции не будут модернизированы, их надо будет из системы выводить. По нашим оценкам в середине 20-х годов энергосистема России может столкнуться с дефицитом.

Сейчас комфортный момент, чтобы начать стимуляцию и модернизацию в электроэнергетике, потому что энергетические компании закончили свои инвестиционные программы и начали получать повышенную плату за те новые станции, которые они ввели.

Федор Корначев, старший вице-президент Райффайзенбанка, специалист по электроэнергетике

Был определенный пик инвестиций в отрасль, как раз он был связан с реформами в РАО ЕЭС России. Сейчас инвестиционный пик закончился, было введено достаточное количество новых мощностей. Но при этом ранее существовавшие мощности продолжают стареть.

Этот вопрос поднимается не только Чубайсом, о нем дискутируют в правительстве, внутри отрасли, о том, как обеспечить модернизацию устаревающего оборудования. Мы сегодня вроде как находимся в ситуации избыточных мощностей в системе, у нас довольно высокий резерв мощностей, но он обусловлен тем, что в системе есть много старых мощностей, которые не очень эффективны и должны быть замещены или модернизированы.

Новых строек больше нет. Ресурс предлагается направить в сторону модернизации, сейчас как раз обсуждают, как модернизировать — за счет аналога договоров предоставления мощности (ДПМ) или как-то иначе.

Когда реформировалась отрасль, продлевали сроки эксплуатации. И вот они должны истечь примерно в 2023 году. Мы можем столкнуться с новым витком вывода неэффективной генерации.

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Когда мы говорим о модернизации, могут быть варианты. Глубокая модернизация — один блок целиком выводится из эксплуатации, вместо него строится новый. Мы не выключатели меняем, а продлеваем срок службы оборудования, это может быть и установка 70% нового оборудования.

Масштабные вводы в тепловой генерации уже позади. Поэтому речь идет о, например, создании механизма, который обеспечит новый инвестиционный раунд в электроэнергетике.

Что касается возобновляемых источников энергии, то нам эта отрасль нужна для того, чтобы в будущем была база в стране, чтобы можно было не потеряться на задворках тренда. До 2023 года уже определили объемы строек. Здесь цель пока состоит в том, чтобы создать локальное производство и быть готовым к глобальной смене акцентов.

Александра Семенова
Русская служба Би-би-си

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Анатолий Чубайс: кризис генерирующих мощностей наступит снова
Во время загрузки произошла ошибка.
1 июня© Ньюстюб
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Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?
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