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19:45 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь заняла в рейтинге Doing Business 38-ю позицию

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заняла в рейтинге Doing Business 2018 («Ведение бизнеса — 2018») 38-ю позицию среди 190 государств, по которым проводится данное исследование. Об этом сообщила журналистам соавтор отчета Валентина Салтан, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Согласно аналогичному отчету, опубликованному в октябре прошлого года, страна занимала 37-е место.

«По сравнению с прошлым годом изменение не очень большое — понижение на одну позицию. Это снижение связано с тем, что другие страны провели более активную реформаторскую деятельность. В этом году мы отмечаем всего лишь одну реформу в Беларуси — по получению кредитов», — пояснила соавтор отчета.

При этом она отметила, что за последний год никаких существенных изменений в методологии рейтинга не произошло.

Валентина Салтан обратила внимание, что темп реформ в Беларуси немного снизился.

«Вместе с тем в 2006 году Беларусь находилась на 106-м месте из примерно 150 стран, а сейчас страна на 38-м месте — это очень хороший показатель», — заметила эксперт. В отчете за прошлый год учитывались четыре значимые реформы для бизнеса.

При составлении отчета «Ведение бизнеса — 2018» исследовались сферы жизнедеятельности бизнеса, среди которых «Получение разрешений на строительство» — 22-е место (в отчете 2017 года — 28-е), «Регистрация собственности» — 5-е место (5-е), «Налогообложение» — 96-е место (99-е), «Разрешение неплатежеспособности» — 68-е место (69-е). Всего было проанализировано десять индикаторов.

«В этом году данные остались практически без изменений по всем этим индикаторам. Могу отметить, что по регистрации собственности у Беларуси и так очень хорошая позиция — 5-е место из 190 стран, — сказала эксперт. — В стране, исходя из наших данных, нужны только две процедуры, чтобы зарегистрировать собственность, и регистрацию можно сделать всего лишь за два дня и по незначительной стоимости».

Валентина Салтан также отметила неплохие результаты у Беларуси по индикатору «Получение разрешения на строительство».

«Страна находится на 22-м месте. Очень часто частный сектор жалуется именно на этот индикатор. В Беларуси, чтобы получить разрешение на строительство, надо пройти 16 процедур, это можно сделать за 115 дней. Если сравнить со средним показателем по региону Европы и Центральной Азии, там он составляет 168 дней», — рассказала она.

В глобальном рейтинге стран с наиболее благоприятными условиями для предпринимательской деятельности лидером осталась Новая Зеландия. На втором месте по-прежнему находится Сингапур. За ними следуют Дания, Республика Корея, Гонконг (Китай), США, Великобритания, Норвегия, Грузия и Швеция.

Среди стран постсоветского пространства самое высокое место занимает Грузия — 9-е, которая за последние 15 лет провела 47 реформ. Следом за ней идут Эстония — 12-е, Литва (16-е), Латвия (19-е) и Польша (27-е). Далее расположились Россия (35-е), Казахстан (36-е), Узбекистан (74-е), Украина (76-е), Кыргызстан (77-е), Таджикистан (123-е).

Валентина Салтан отметила, что рейтинг Doing Business достаточно простой и имеет прозрачную методологию. «Благодаря этому странам и правительствам очень легко просчитать и посмотреть, как они могут изменить свою бизнес-среду. И не только для того, чтобы вырасти в рейтинге, но чтобы на самом деле улучшить среду для ведения бизнеса в стране. А это ведет к экономическому росту, инвестициям, созданию новых рабочих мест», — констатировала эксперт. Кроме того, индикаторы, по которым проводится исследование, позволяют получить актуальное представление об экономической ситуации в стране.

В целом страны Европы и Центральной Азии в прошлом году провели 44 реформы, благоприятные для бизнеса, по данным за 15 лет общее число реформ в регионе составило 673.

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