В Севастополе мусоросжигательный завод переоборудуют под цеха

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам во вторник рассказал директор департамента приоритетных проектов развития Севастополя Николай Брусникин.

«Губернатор подписал отдельное поручение для соответствующих служб правительства на формирование имущественного комплекса мусоросжигательного завода и перевода его в уставной капитал Корпорации развития Севастополя. Корпорация, обладая этим активом, будет иметь возможность разместить на его территории ряд инициатив местного бизнеса — в сфере приборостроения и судоремонта», — сказал Брусникин.