Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Почему детям трудно уснуть: 4 причины
Forbes назвал самых «высокооплачиваемых» покойников в шоу-бизнесе
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ"
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Спикер Молдавии стал временным президентом страны - СМИ
Украина нашла запасы газа, обещает экспорт - СМИ
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Готовивший покушение на Путина ранен, жена убита
Фоторепортажи
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
17:38 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе мусоросжигательный завод переоборудуют под цеха

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Правительство Севастополя решило предать имущественный комплекс мусоросжигательного завода в районе Камышового шоссе Корпорации развития Севастополя для организации на его территории промышленных предприятий.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам во вторник рассказал директор департамента приоритетных проектов развития Севастополя Николай Брусникин.

«Губернатор подписал отдельное поручение для соответствующих служб правительства на формирование имущественного комплекса мусоросжигательного завода и перевода его в уставной капитал Корпорации развития Севастополя. Корпорация, обладая этим активом, будет иметь возможность разместить на его территории ряд инициатив местного бизнеса — в сфере приборостроения и судоремонта», — сказал Брусникин.

Он отметил, что сегодня некоторые севастопольские промышленные предприятия работают в подвалах и плохо оборудованных мастерских. По его словам, проект может быть запущен уже в 2018 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый год стройки: как возводят Соборную мечеть
Раввин Йехезкель Лазар: я и не мечтал, что останусь в Крыму навсегда
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь