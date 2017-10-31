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18:08 (мск), источник: Югополис

В 2017 году Краснодар вдвое сократил выдачу разрешений на строительство

В списке «обманутых» дольщиков на Кубани может быть несколько тысяч человек.

В региональном реестре проблемных объектов жилищного строительства значатся 57 многоквартирных домов в 10 муниципальных образованиях края. В официальном перечне «обманутых» дольщиков, которые признаны таковыми в законодательном порядке, — 800 человек, хотя по неофициальным данным их число достигает нескольких тысяч. Из 1119 многоквартирных домов, которые возводятся в настоящее время в Краснодарском крае с участием дольщиков, — 35% строятся с нарушениями обязательств застройщиков перед покупателями квартир, сообщили «Югополису» в краснодарской мэрии.

С 2017 года выдачу разрешений на строительство в столице Кубани рассматривает специально созданная по инициативе главы города комиссия. Она проверяет документацию, которую предоставляют застройщики, в том числе — техусловия на подключение будущих домов к коммуникациям, согласованы ли они с ресурсоснабжающими организациями, достаточно ли для этого существующих мощностей. Также оценивается сама строительная компания.

— В результате у нас на 50% сократилась выдача разрешений на строительство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нестабильным, неизвестным компаниям, тем, в числе учредителей которых есть лица, связанные с проблемными стройками, разрешения на строительства не выдаются. Вместе с тем, мы продолжаем анализировать разрешения на строительство, выданные в прежние годы. Те, по которым, в частности, не были учтены необходимые параметры, в том числе — обеспеченность будущих домов инфраструктурой, прежде всего — социальной, и там, где строительство не началось, — оспариваем и отзываем разрешения. На данный момент мы в общей сложности отозвали разрешения на строительство около 1 млн квадратных метров, — рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Наиболее сложная ситуация, по данным мэра, возникла там, где были возбуждены уголовные дела и идут судебные разбирательства, наложен арест на имущество, поэтому пока не вынесено решение суда, вести какие-либо работы по достройке остановленных объектов невозможно. Среди наиболее проблемных в этом плане — ЖК «Анит-Сити», ЖК Мультиплекс «КИНО» и ряд других.

Как сообщал «Югополис», в конце октября этого года в России заработал фонд защиты дольщиков. Теперь все строительные компании России должны будут отчислять в фонд 1,2% от каждого договора участия в долевом строительстве.

26 октября власти рассказали об этапах отказа от долевого строительства в России.

Как сообщал «Югополис» ранее, больше всего обманутых дольщиков в России зарегистрировано в Краснодарском крае. Обманутых дольщиков на Кубани больше, чем в Москве и Московской области вместе взятых. В регионе заявились в реестр 6461 человек из 59 объектов, в Москве насчитали 33 объекта и 4049 обманутых дольщиков, в Московской области — 24 проблемных объекта и более 1,8 тысячи обманутых дольщиков, в Ростовской области больше всего проблемных объектов — 67, но всего 1557 обманутых дольщиков.

Всего в 72 субъектах насчитывается 830 проблемных объектов. Число граждан, заключивших договоры долевого участия в этих объектах, составляет 86 000 человек.

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