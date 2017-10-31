В Воронеже застроят ещё один квартал на берегу водохранилища
Воронежские власти отдадут под застройку ещё один квартал на Левом берегу недалеко от берега водохранилища.
Воронежские власти отдадут под застройку ещё один квартал на Левом берегу недалеко от берега водохранилища.
Речь идёт о территории площадью 7,5 га, находящейся между улицей Саврасова и Новикова в Левобережном районе. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии во вторник, 31 октября.
Участок находится в собственности Воронежской области, но отдан в аренду ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие». Многоэтажки появятся за частными домами, стоящими на улице Новикова, между Саврасова и Шахтинской. На схеме отмечено зоной Ж10.
На сбор данных о планируемом под застройку участке отводится два месяца, на подготовку материалов по обоснованию проекта планировки — три месяца, на сам проект — ещё два месяца.
В середине октября в Воронеже представили проект квартальной застройки территории площадью 47,6 га на берегу водохранилища в Железнодорожном районе. На участке, ограниченном улицами Артамонова, Маршала Одинцова и набережной Чуева, ДСК планирует возвести жилой комплекс «Лазурный».