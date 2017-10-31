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18:23 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже застроят ещё один квартал на берегу водохранилища

Воронежские власти отдадут под застройку ещё один квартал на Левом берегу недалеко от берега водохранилища.

Источник: Вести - Воронеж

Речь идёт о территории площадью 7,5 га, находящейся между улицей Саврасова и Новикова в Левобережном районе. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии во вторник, 31 октября.

Участок находится в собственности Воронежской области, но отдан в аренду ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие». Многоэтажки появятся за частными домами, стоящими на улице Новикова, между Саврасова и Шахтинской. На схеме отмечено зоной Ж10.

На сбор данных о планируемом под застройку участке отводится два месяца, на подготовку материалов по обоснованию проекта планировки — три месяца, на сам проект — ещё два месяца.

В середине октября в Воронеже представили проект квартальной застройки территории площадью 47,6 га на берегу водохранилища в Железнодорожном районе. На участке, ограниченном улицами Артамонова, Маршала Одинцова и набережной Чуева, ДСК планирует возвести жилой комплекс «Лазурный».

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