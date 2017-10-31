Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
«Нет денег и все начальники»: штаб Собчак покинула часть команды
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
С-500 не позволит американцам нанести по РФ удар - Коротченко
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Тигр загрыз собирателя шишек в Хабаровском крае
Спикер Молдавии стал и.о. президента и назначил министра обороны
Украина нашла запасы газа, обещает экспорт - СМИ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
18:58 (мск), источник: Sputnik

«Татнефть» размышляет о нефтехимическом проекте под Ташкентом

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Компания «Татнефть» рассматривает возможность реализации проекта нефтехимии на базе свободной экономической зоны (СЭЗ) «Ангрен» в Ташкентской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию СЭЗ.

Источник: Sputnik

«Делегация российской нефтяной компании “Татнефть” посетила СЭЗ “Ангрен” с целью изучения возможности реализации инвестиционного проекта в сфере нефтехимического производства», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, проработка проекта находится на начальной стадии, конкретные параметры станут известны во время визита представителей российской компании в конце 2017 года.

Представители «Татнефти» ознакомились с возможностями и условиями ведения бизнеса в СЭЗ «Ангрен», а также с проводимыми работами по развитию ее инфраструктуры, уточнили в администрации СЭЗ.

В ходе визита в Узбекистан президента Татарстана Рустама Минниханова в сентябре этого года стороны обсудили участие в совместных проектах таких компаний, как «Татнефть», «Камаз», КМПО, «Татхимфармпрепараты», что позволит довести взаимный товарооборот в три раза до 150 миллионов долларов.

СЭЗ «Ангрен» была создана в апреле 2012 года. Срок ее функционирования — 30 лет с возможностью последующего продления. В течение этого периода здесь действует особый таможенный и налоговый режимы, упрощенный порядок въезда, пребывания и выезда, а также получения разрешения на осуществление трудовой деятельности гражданами-нерезидентами Узбекистана. Налоговые льготы применяются при минимальном объеме инвестиций в 300 тысяч долларов. К настоящему времени на территории СЭЗ осуществляются 27 проектов общей стоимостью около 530 миллионов долларов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Mr.Mishel: мы продолжим ломать стереотипы о байкерах
Какой приговор вынес суд обвиняемому в смерти Жасура Ибрагимова
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
КГИ Кудрина: протестные настроения растут вместе с экономикой
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
«Инвитро» заявила об утилизации в РФ биоматериала россиян
Анатолий Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь