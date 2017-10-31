«Татнефть» размышляет о нефтехимическом проекте под Ташкентом

«Делегация российской нефтяной компании “Татнефть” посетила СЭЗ “Ангрен” с целью изучения возможности реализации инвестиционного проекта в сфере нефтехимического производства», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, проработка проекта находится на начальной стадии, конкретные параметры станут известны во время визита представителей российской компании в конце 2017 года.
Представители «Татнефти» ознакомились с возможностями и условиями ведения бизнеса в СЭЗ «Ангрен», а также с проводимыми работами по развитию ее инфраструктуры, уточнили в администрации СЭЗ.
В ходе визита в Узбекистан президента Татарстана Рустама Минниханова в сентябре этого года стороны обсудили участие в совместных проектах таких компаний, как «Татнефть», «Камаз», КМПО, «Татхимфармпрепараты», что позволит довести взаимный товарооборот в три раза до 150 миллионов долларов.
СЭЗ «Ангрен» была создана в апреле 2012 года. Срок ее функционирования — 30 лет с возможностью последующего продления. В течение этого периода здесь действует особый таможенный и налоговый режимы, упрощенный порядок въезда, пребывания и выезда, а также получения разрешения на осуществление трудовой деятельности гражданами-нерезидентами Узбекистана. Налоговые льготы применяются при минимальном объеме инвестиций в 300 тысяч долларов. К настоящему времени на территории СЭЗ осуществляются 27 проектов общей стоимостью около 530 миллионов долларов.