«Татнефть» размышляет о нефтехимическом проекте под Ташкентом

Источник: Sputnik

«Делегация российской нефтяной компании “Татнефть” посетила СЭЗ “Ангрен” с целью изучения возможности реализации инвестиционного проекта в сфере нефтехимического производства», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, проработка проекта находится на начальной стадии, конкретные параметры станут известны во время визита представителей российской компании в конце 2017 года.

Представители «Татнефти» ознакомились с возможностями и условиями ведения бизнеса в СЭЗ «Ангрен», а также с проводимыми работами по развитию ее инфраструктуры, уточнили в администрации СЭЗ.

В ходе визита в Узбекистан президента Татарстана Рустама Минниханова в сентябре этого года стороны обсудили участие в совместных проектах таких компаний, как «Татнефть», «Камаз», КМПО, «Татхимфармпрепараты», что позволит довести взаимный товарооборот в три раза до 150 миллионов долларов.