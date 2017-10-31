Россия пообещала уладить спор с авиакомпанией KLM

Источник: Reuters

Россия угрожает закрыть воздушное пространство для самолетов авиакомпании KLM, базирующейся в Нидерландах, сообщило во вторник агентство ТАСС со ссылкой на нидерландскую газету Telegraaf. Причиной для этого стало аннулирование разрешений на посадку для российской грузовой компании Air Bridge Cargo (ABC), которая стремится расширить свою деятельность в главном аэропорту Амстердама Schiphol.

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В интервью этому изданию управляющий голландского отделения ABC Хенк-Ян ван дер Кадер сказал, что в случае если Россия закроет небо для KLM, длительность рейсов в Японию, Китай и Южную Корею возрастет на три-пять часов.

«Это приведет к увеличению затрат авиаперевозчика на €300−500 на пассажира. Кроме того, компания не сможет совершать рейсы в Москву и Санкт-Петербург», — предупредил он.

Как сообщает Telegraaf, аэропорт Schiphol достиг максимального числа разрешенных рейсов уже в этом году, на три года раньше, чем ожидалось. Поэтому аэропорт был вынужден сократить число разрешенных взлетов и посадок. Минтранс рассчитывает, что KLM поделится своими слотами с ABC, сказал РБК представитель ведомства. В пресс-службе KLM пока не ответили на запрос РБК.

Авиакомпания ABC входит в группу «Волга-Днепр», которая является крупнейшим российским грузовым авиаперевозчиком. Воздушный флот ABC состоит из 17 самолетов типа Boing 747. Компания оперирует по всему миру и владеет пятью пунктами приема грузов в России и СНГ, по 11 — в Европе и Азии и шестью — в США.

В «Волга-Днепре» пока не ответили на запрос РБК.