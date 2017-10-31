Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
С-500 не позволит американцам нанести по РФ удар - Коротченко
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Тигр загрыз собирателя шишек в Хабаровском крае
Спикер Молдавии стал и.о. президента и назначил министра обороны
Украина нашла запасы газа, обещает экспорт - СМИ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Праздник миллиона огней
19:28 (мск), источник: РБК

Россия пообещала уладить спор с авиакомпанией KLM

Россия рассчитывает за неделю уладить спор с Нидерландами из-за полетов авиакомпаний обеих стран. «Авиационные власти двух стран ведут переговоры по данному вопросу. Рассчитываем, что проблема будет решена в течение недели», — заявил РБК представитель российского Минтранса.

Источник: Reuters

Россия угрожает закрыть воздушное пространство для самолетов авиакомпании KLM, базирующейся в Нидерландах, сообщило во вторник агентство ТАСС со ссылкой на нидерландскую газету Telegraaf. Причиной для этого стало аннулирование разрешений на посадку для российской грузовой компании Air Bridge Cargo (ABC), которая стремится расширить свою деятельность в главном аэропорту Амстердама Schiphol.

Читайте также
Росавиация пересчитала уехавших пилотов

В интервью этому изданию управляющий голландского отделения ABC Хенк-Ян ван дер Кадер сказал, что в случае если Россия закроет небо для KLM, длительность рейсов в Японию, Китай и Южную Корею возрастет на три-пять часов.

«Это приведет к увеличению затрат авиаперевозчика на €300−500 на пассажира. Кроме того, компания не сможет совершать рейсы в Москву и Санкт-Петербург», — предупредил он.

Как сообщает Telegraaf, аэропорт Schiphol достиг максимального числа разрешенных рейсов уже в этом году, на три года раньше, чем ожидалось. Поэтому аэропорт был вынужден сократить число разрешенных взлетов и посадок. Минтранс рассчитывает, что KLM поделится своими слотами с ABC, сказал РБК представитель ведомства. В пресс-службе KLM пока не ответили на запрос РБК.

Авиакомпания ABC входит в группу «Волга-Днепр», которая является крупнейшим российским грузовым авиаперевозчиком. Воздушный флот ABC состоит из 17 самолетов типа Boing 747. Компания оперирует по всему миру и владеет пятью пунктами приема грузов в России и СНГ, по 11 — в Европе и Азии и шестью — в США.

В «Волга-Днепре» пока не ответили на запрос РБК.

Ранее РБК сообщал, что в 2017 году иностранные перевозчики впервые за четыре года увеличат перевозки пассажиров в Россию. По итогам текущего года они перевезут 18 млн пассажиров (рост на 27% к показателям 2016 года). KLM входит в топ-10 авиакомпаний по объему перевозок.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
«Нет денег и все начальники»: штаб Собчак покинула часть команды
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
КГИ Кудрина: протестные настроения растут вместе с экономикой
«Инвитро» заявила об утилизации в РФ биоматериала россиян
Анатолий Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь