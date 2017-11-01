Узбекистан вошел в число топ 10 стран-реформаторов по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса

Источник: Uzdaily.uz

Согласно опубликованному 31 октября 2017 года докладу «Ведение бизнеса 2018: реформирование для создания рабочих мест», Узбекистан занял 74-е место среди 190 стран, улучшив свой рейтинг сразу на 13 позиций по сравнению с прошлым годом.

Узбекистан вошел в первую десятку стран-реформаторов по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса. При этом проводимые реформы позволили Узбекистану стать лидером среди стран Европы и Центральной Азии по улучшению деловой среды и упрощению условий ведения бизнеса, сообщает информационная служба Министерства экономики Республики Узбекистан.

Масштабы и результативность принимаемых мер по созданию благоприятной деловой среды подтверждаются значительным улучшением по 6 из 10 индикаторов отчета Всемирного банка «Ведение бизнеса 2018».

Узбекистан занял 11-е место среди стран мира по показателю «Регистрация предприятий» благодаря коренному совершенствованию порядка государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства, опередив по данному направлению такие развитые страны, как США, Япония, Франция, Германия, Италия, Испания, Дания и другие.

Так, с 1 апреля 2017 года в нашей стране начала действовать система онлайн-регистрации субъектов предпринимательства, которая занимает всего 30 минут против прежних двух рабочих дней.

Важно отметить, что регистрация субъекта предпринимательства осуществляется на основе заявки, заполняемой в режиме онлайн. При этом заявителям предоставляется возможность оформлять учредительные документы по своему усмотрению на основе типовых форм через данную систему.

О легкости открытия бизнеса говорит еще и тот факт, что только за 9 месяцев текущего года количество вновь созданных субъектов малого бизнеса по сравнению с прошлым годом выросло в 1,3 раза.

Установление с 1 января 2016 года нового порядка подключения субъектов предпринимательства к электрическим сетям на условиях «под ключ» способствовало упрощению административных процедур, требующих непосредственного участия при этом субъектов предпринимательства.

Если раньше при подключении к системе электроснабжения предпринимателям требовалось проходить 7−10 инстанций, то сегодня для этого достаточно обратиться в центры «одно окно» с одним заявлением.

Все остальные шаги — от подготовки технических условий до подключения к сетям — осуществляются службами территориальных предприятий электрических сетей без участия заявителей.

В результате по показателю «Подключение к электрическим сетям Узбекистан поднялся на 56 позиций и занял 27-е место в рейтинге, опережая по данному индикатору такие страны, как США, Нидерланды, Новая Зеландия, Испания, Латвия, Турция, Казахстан, Канада, Израиль и другие.

Благодаря введению с начала 2016 года нового порядка предоставления земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности на основе конкурса значительно упрощен порядок получения разрешительных документов на всех этапах строительства — от стадии подготовки проектной документации до ввода объектов в эксплуатацию.

В результате количество процедур, необходимых для получения земельных участков и разрешения на строительство, сокращено с 23 до 17, что отразилось на повышении рейтинга страны на 12 позиций по показателю "Получение разрешений на строительство".

Вопросы упрощения налогового администрирования и снижения налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства — в центре постоянного внимания руководства нашей страны. Так, Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию налогового администрирования, повышению собираемости налогов и других обязательных платежей» от 18 июля 2017 года в качестве первого важнейшего направления реформирования налоговой системы определено широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в процесс налогового администрирования, полный переход на бесконтактное электронное обслуживание налогоплательщиков, прежде всего субъектов предпринимательства.

Завершение полного перехода на электронную форму сдачи налоговой отчетности и расширение практики дистанционной уплаты налогов позволили достигнуть значительного улучшения рейтинга страны по показателю «Налогообложение (подняться с 138-го на 78-е место).

По оценкам экспертов команды «Ведение бизнеса», уровень налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства в Узбекистане значительно ниже, чем в США, Австралии, Германии, Швеции, Турции, Китае и России.

По показателю «Регистрация собственности, которая также осуществляется через центры «одно окно», Узбекистан укрепил свои позиции, заняв 73-е место в мировом рейтинге.

При этом следует особо подчеркнуть эффективность деятельности единых центров по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно». Их функционирование способствовало обеспечению прозрачности и оперативности прохождения разрешительных процедур и оформления лицензий, внедрению электронных форм взаимодействий между государственными органами, а также значительному сокращению бюрократических препон и финансовых расходов заявителей. С учетом положительного опыта в 2017 году количество государственных услуг, оказываемых исключительно через центры «одно окно», увеличено в 2 раза — с 16 до 34 видов.

Наряду с совершенствованием системы оказания государственных услуг проводится активная работа по усилению защиты прав и законных интересов инвесторов. Усиление требований к повышению прозрачности корпоративного управления и раскрытию информации о деятельности акционерных обществах, в том числе о начисленных и выплаченных вознаграждениях в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, позволило Узбекистану подняться на 62-е место по индикатору «Защита миноритарных инвесторов».

В итоге Узбекистан вошел в первую сотню стран по таким направлениям, как регистрация предприятия (11-е место), подключение к электрическим сетям (27), обеспечение исполнения контрактов (39), кредитование (55), защита миноритарных инвесторов (62), регистрация собственности (73) и налогообложение (78).