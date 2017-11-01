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09:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа утвердила проект строительства квартала на 1,3 тыс человек за политехом

Городские власти утвердили проект планировки квартала, ограниченного Политехническим переулком и улицей Елецкой. Развитием территории займется ООО «Парнас-2001». Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии во вторник, 31 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

Согласно документу, речь идет о территории площадью 4,18 га, включая 1,9 га, застроенных ветхими двухэтажными домами, сараями и гаражами. Планируется снести старый жилфонд и построить на его три 19-тиэтажных дома на 756 квартир. В новом квартале поселится 1,3 тыс. человек. На первом этаже одной из высоток будет встроено-пристроенный детский сад на 55 мест. Во дворах обустроят площадки для отдыха и занятий спортом. Проект предусматривается строительство котельной и подземных паркингов на 222 и 171 место.

Строительство школы не планируется — жильцам предложат водить детей в школу № 29 (улица 45 Стрелковой дивизии, 102), в которой есть 310 свободных мест. Кроме того, власти предполагают, что из-за переезда части жителей в другие районы города, снизится загруженность школы № 18 (улица Лидии Рябцевой, 51).

В одной из высоток предусмотрены нежилые помещения, в которых можно будет разместить объекты здравоохранения.

Планируется две очереди строительства. Первая очередь предполагает расселение и снос нескольких домов в переулке Политехнический и на улице Елецкой и строительство трехподъездного 19-этажного дома. Объект планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале 2020 года. В рамках второй очереди предполагается расселение и снос домов на улицах Карпинского, Елецкой и Лидии Рябцевой, а также строительство двух двухподъездных многоэтажек, детского сада, котельной, паркинга. Работы планируют завершить к 2024 году.

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