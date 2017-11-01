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07:54 (мск), источник: Ежедневник.by

Столичный рынок квартир идет на повторение прошлогоднего рекорда

По итогам трех кварталов 2017 года столичный рынок квартир почти догнал по количеству сделок рекордный 2016 год. При этом последние два месяца спрос на рынке устойчиво опережает показатели минувшего года.

Источник: Ежедневник.by

Согласно данным Национального кадастрового агентства, за январь-сентябрь 2017 года в Минске было зарегистрировано 11203 сделки по купле-продаже квартир. Это всего на 4,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года (1248 сделок).

При этом, если в сентябре текущего года количество сделок сократилось на 5% в сравнении с предыдущим месяцем, то в сравнении с сентябрем 2016 года отмечается рост на 8,2%. Важно также отметить, что рост в сравнении с предыдущим годом идет уже второй месяц подряд и, похоже, не собирается останавливаться.

Вполне вероятно, что итог 2017 года если не побьет, то почти наверняка повторит рекорд 2016 года. Правда, факторы, способствовавшие этим рекордам, будут совершенно разными.

Так в 2016 году рост спроса на столичные квартиры был обусловлен рекордно низкой ценой квадратного метра и небывалой активностью региональных покупателей, которые устремились в Минск. По оценкам риелторов, на их долю пришлось около 30% всех сделок.

Рост спроса 2017 года был сформирован главным образом за счет беспрецедентного снижения ставки рефинансирования Нацбанка и, как следствие, небывалого снижения ставок по кредитам, которые стали весьма доступными, особенно в сравнении с прошлым годом. Как результат, количество сделок, совершаемых с кредитными ресурсами увеличилось в несколько раз. Реально сегодня каждая четвертая квартира в Минска покупается именно в кредит.

Также риелторы отмечают, что срез спроса тоже потерпел изменения. Если в 2016 году главным фактором покупки была цена и регионалы скупали дешевое и часто неприглядное жилье, требующее значительного ремонта, то сейчас покупатели, располагая кредитной поддержкой, больше смотрят на качество жилплощади.

Что пока осталось неизменным, так это спрос на элитные квартиры. Сделки с ними стали довольно редки, а цены на сами квартиры значительно снизились.

Так в сентябре самая дорогая квартира в Минске была продана за 360 тыс. долларов. Речь идет об однокомнатной студии площадью 207 кв.м., расположенной на 11 этаже дома по ул. Сторожевская, 6.

На втором месте находится двухкомнатная квартира, площадью 192 кв.м., расположенная на ул. Киселева, 17. За нее покупатель выложил 356 тыс. долларов.

На третьем месте оказалась двухкомнатная квартира по проспекту Независимости, 85"Г. За 215 кв.м. покупатель заплатил 351 тыс. долларов.

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