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04:42 (мск), источник: Вести Приморье

Китай может построить целлюлозно-бумажный комбинат на Дальнем Востоке

Китай готов инвестировать 1,5 млрд долларов в строительство целлюлозно-бумажного комбината на Дальнем Востоке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Источник: Reuters

Перспективный инвестиционный проект был представлен в ходе встречи заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и президента корпорации «Чайна Чэнтун Холдингс Групп» Чжу Бисиня в Пекине.

В обсуждении приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и генеральный директор агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

Ю. Трутнев подчеркнул заинтересованность российской стороны в строительстве предприятий полного цикла: «Надо, чтобы проект шел в интересах инвестора, но мы бы хотели, чтобы также была рассмотрена возможность создания производства полного цикла, связанного с максимально глубокой переработкой леса», — сообщил он.

Ю. Трутнев отметил, что для поддержки производства по переработке леса на Дальнем Востоке возможен пересмотр вопроса о повышении экспортных пошлин на круглый лес, а также готовность российской стороны обсуждать меры поддержки будущего проекта, в том числе, инфраструктурной.

В связи с этим Ю. Трутнев дал поручение минвостокразвития России представить возможные меры поддержки, используемые при реализации инфраструктурных проектов, а агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта — проработать вопрос наличия необходимой лесосырьевой базы.

Чжу Бисинь отметил, что экологической составляющей проекта будет уделено дополнительное внимание: «Мы знаем про меры по защите экологии в России. Мы сделаем все, чтобы соблюдать порядок и обеспечивать экологическую безопасность».

Он сообщил, что китайская сторона планирует инвестировать более 10 млрд юаней или 1,5 млрд долларов в строительство целлюлозно-бумажного комбината на Дальнем Востоке. Проектная мощность достигнет 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год.

В настоящее время Хабаровский край рассматривается как возможный регион для реализации проекта. Ключевым инвестором может стать дочерняя структура корпорации — «Чайна Пэйпер Корпорэйшн» (China Paper Corporation), основной деятельностью которой является производство целлюлозы и бумаги.

По итогам встречи Чжу Бисинь сообщил о готовности запустить процедуру согласования реализации проекта внутри Китая. Основные детали будущего предприятия стороны договорились обсудить в ноябре текущего года в Москве.

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