Власти Хабаровского края ждут обратной связи от районных «управляек» и ТСЖ

Источник: Восток Медиа

Комитет регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края 2 ноября проведёт в Комсомольске-на-Амуре публичное обсуждение результатов правоприменительной практики в сфере жилищного надзора. Оно коснётся не только работы управляющих компаний и ТСЖ этого города, но также Комсомольского, Амурского, Солнечного, Верхнебуреинского и Николаевского районов.

Публичное обсуждение в Комсомольске проведёт председатель комитета, главный государственный жилищный инспектор Хабаровского края Александр Ворыпаев. Участникам встречи, которая пройдёт в 11:00 в здании городской администрации, он расскажет о плановых и внеплановых проверках в сфере жилищного надзора, наиболее частых жалобах на действия управляющих компаний и товариществ собственников жилья, контроле за проведением капитального ремонта многоквартирных домов.

Так, например, в этом году только от жителей Комсомольска поступило почти 3,5 тысячи обращений по вопросам жилищного надзора — примерно на четыре процента больше, чем годом ранее. Инспекторы за 9 месяцев провели в городе 178 проверок, среди которых только две плановые в отношении ТСЖ и 176 внеплановых. В результате они выявили 53 нарушения.