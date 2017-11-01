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07:26 (мск), источник: Kazinform

Потребителям электроэнергии в Жезказгане вернут свыше миллиарда тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области Карагандинской области обязал вернуть потребителям более 1 миллиарда тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного суда.

Источник: Reuters

Специализированным межрайонным экономическим судом Карагандинской области рассмотрено гражданское дело по иску Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области к ТОО «Жезказган энергосбыт». Согласно иску ТОО «Жезказган энергосбыт» обязано вернуть необоснованный доход потребителям. Суд исковые требования удовлетворил.

«Суд обязал ТОО “Жезказган энергосбыт” вернуть потребителям 1 014 879 300 тенге в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу и применять цену в соответствии с мотивированным заключением о снижении проектируемой цены на электрическую энергию до уровня, обоснованной в соответствии с порядком ценообразования на регулируемых рынках: средняя цена в размере 15 тенге за 1 кВт/час без НДС, с дифференциацией по группам потребителей: население — 13 тенге за 1 кВт/час без НДС; прочие — 18,41 тенге за 1 кВт/час без НДС, с января 2015 года до установления уполномоченным органом новой цены», — говорится в сообщении пресс-службы Карагандинского областного суда.

С ТОО «Жезказган энергосбыт» в доход государства взыскана сумма государственной пошлины в размере 30 447 514 тенге.

Решение суда в законную силу не вступило.

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