Потребителям электроэнергии в Жезказгане вернут свыше миллиарда тенге

«Суд обязал ТОО “Жезказган энергосбыт” вернуть потребителям 1 014 879 300 тенге в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу и применять цену в соответствии с мотивированным заключением о снижении проектируемой цены на электрическую энергию до уровня, обоснованной в соответствии с порядком ценообразования на регулируемых рынках: средняя цена в размере 15 тенге за 1 кВт/час без НДС, с дифференциацией по группам потребителей: население — 13 тенге за 1 кВт/час без НДС; прочие — 18,41 тенге за 1 кВт/час без НДС, с января 2015 года до установления уполномоченным органом новой цены», — говорится в сообщении пресс-службы Карагандинского областного суда.