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07:37 (мск), источник: Kapital.kz

Банки пытаются снизить объем «токсичных» кредитов

Сокращение доли займов с просрочкой более 90 дней зафиксировано у 10 фининститутов.

Источник: Kapital.kz

Активные участники банковского сектора, несмотря на череду громких событий в этом году, пытаются увеличить объемы кредитной поддержки экономики Казахстана, контролируя при этом качество своего ссудного портфеля.

Совокупный объем кредитного портфеля 20 крупнейших банков РК за последний год уменьшился на 10,1%. Если брать в расчет активно действующие в настоящий момент банки, — без Казкома (который в настоящее время проходит процедуру консолидации с Halyk group) и Delta Bank (чья деятельность частично приостановлена), — то размер кредитов, предоставленных предприятиям и населению, увеличился на 9,9%. Такие данные приводит ranking.kz.

Рынок кредитования так или иначе расширяется, и на этом фоне участники рынка пытаются контролировать уровень его качества — пока баланс соблюдается, доля кредитов с просрочкой более 90 дней у топ-20 БВУ (без Казкома и Delta) составляет 7,4%, за год размер токсичных займов уменьшился на 1%.

Риски ситуации с Казкомом (где токсичные кредиты — обязательства БТА) на дальнейшее развитие банковского кредитного рынка в целом пока достаточно низкие — государство оказывает банку беспрецедентную поддержку через Программу оздоровления банковского сектора. Давление со стороны ухудшения ситуации с Delta Bank также своевременно купировано регулятором.

Без учета Казкома и Delta, совокупный размер безнадежных кредитов у топ-20 не превышают уровень в 900 млрд тенге. Годом ранее доля таких займов в совокупном портфеле оценивалась в 7,9%.

В топ-20 (не учитывая Казком и Delta) увеличение ссудного портфеля за год показали 11 БВУ, при этом сокращение доли кредитов с просрочкой более 90 дней зафиксировано у 10 банков.

Самый здоровый ссудный портфель в секторе — у Жилстройсбербанка, доля токсичных кредитов в нем составляет своего 0,3%. Бизнес ЖССБ полностью сконцентрирован на розничном рынке. За год портфель займов, предоставленных банком населению РК, вырос на 37,9%, или на 114 млрд тенге.

На втором месте — Altyn Bank, в его портфеле только 2,1% займов являются безнадежными. Однако, за год объем кредитного портфеля банка сократился на 9,3%, или на 10,1 млрд тенге.

Замыкает тройку лидеров Qazaq Banki, где доля кредитов с просрочкой более 90 дней оценивается в настоящий момент в 3,8%. При этом сумма кредитов, предоставленных банком экономике и жителям РК, за год выросла на 7,6%, или на 24,7 млрд тенге.

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