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07:43 (мск), источник: PROUFU.ru

С 1 ноября коммунальные службы Уфы переходят на зимний режим работы

Это означает, что работы по зимнему содержанию и уборке городских территорий будут вестись круглосуточно, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Зимний режим работы предполагает 12-тичасовой график — с 8.00 утра до 20.00 вечера и с 20.00 вечера до 8.00 утра.

В настоящее время городские службы готовы к зиме. Проведено переоборудование большей части машин для борьбы с наледью. Оставшаяся техника будет переведена на зимний режим сразу после того, как снег окончательно застелет дороги.

В зимний период коммунальные службы Уфы будут использовать 410 единиц спецтехники: автогрейдеры, тракторы, «КамАЗы», погрузчики, пескоразбрасыватели, снегоуборочную технику, самосвалы, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, плужно-щеточные машины. По словам мэрии, при обильном снегопаде будет привлекаться снегоуборочная техника сторонних организаций.

Сегодня городские службы посыпают спуски и подъемы, мосты и путепроводы песком. В каждом из городских дворов будет работать свыше 30 дворников.

Напомним, первый раз в этом году уфимские коммунальщики приступили к зимним обязанностям 24 октября, когда выпал первый снег.

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