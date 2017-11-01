С 1 ноября коммунальные службы Уфы переходят на зимний режим работы
Это означает, что работы по зимнему содержанию и уборке городских территорий будут вестись круглосуточно, сообщили в
Это означает, что работы по зимнему содержанию и уборке городских территорий будут вестись круглосуточно, сообщили в
Зимний режим работы предполагает 12-тичасовой график — с 8.00 утра до 20.00 вечера и с 20.00 вечера до 8.00 утра.
В настоящее время городские службы готовы к зиме. Проведено переоборудование большей части машин для борьбы с наледью. Оставшаяся техника будет переведена на зимний режим сразу после того, как снег окончательно застелет дороги.
В зимний период коммунальные службы Уфы будут использовать 410 единиц спецтехники: автогрейдеры, тракторы, «КамАЗы», погрузчики, пескоразбрасыватели, снегоуборочную технику, самосвалы, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики,
Сегодня городские службы посыпают спуски и подъемы, мосты и путепроводы песком. В каждом из городских дворов будет работать свыше 30 дворников.
Напомним, первый раз в этом году уфимские коммунальщики приступили к зимним обязанностям 24 октября, когда выпал первый снег.