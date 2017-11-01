Узбекистан нарастит производство Ravon в Казахстане

Источник: Podrobno.uz

По его словам, на созданных компанией «Узавтосаноат» совместно со своим партнером в Казахстане — предприятием «Сарыарка Автопром» мощностях по сборке автомобилей Ravon к настоящему времени уже произведено свыше тысячи машин.

«Автомобили пользуются спросом, поэтому и потребность на них растет. Вместе с объемом производства планируется увеличить и модельный ряд», — поделился Утембаев.

Однако он не сообщил, сколько именно моделей будет производиться. При этом качество выпускаемых узбекских машин в Казахстане находится на уровне международных стандартов. В дальнейшем планируется перейти от крупноузловой сборки к мелкоузловой.

Отметим, что в Узбекистане производством легковых автомобилей занимается предприятие GM Uzbekistan, расположенное в Андижанской области. Кроме того, часть производственных мощностей завода также находится в Хорезмской области и Ташкенте. Проектная мощность предприятия в настоящее время достигает 250 тысяч автомобилей в год.