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06:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Лучшего оператора доения выбрали в Хабаровском крае

В конкурсе приняли участие мужчины и женщины.

В Хабаровском крае выбрали лучшего оператора машинного доения коров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в конкурсе приняли участие как женщины, так и мужчины.

Краевое состязание прошло на базе сельскохозяйственной организации «Амурская Заря» в селе Екатеринославка района имени Лазо. По традиции они проводятся раз в два года. Участие в соревновании приняли 8 операторов машинного доения коров из Хабаровского, имени Лазо и Вяземского районов.

Конкурсантов оценивали по нескольким критериям — базовое знание теоретической подготовки, разборка и сборка доильного аппарата, выполнение требований к процессу доения, доение с применением вакуумного аппарата и выполнение требований к качеству конечного продукта — чистота молока.

«Мы ещё раз убедились, что профессия оператора машинного доения коров является универсальной. В этой профессии работают как женщины, так и мужчины. И она будет востребована еще долгие годы, даже с приходом робототехники. Полностью исключить ручной труд при производстве молока невозможно», — сказал начальник управления сельскохозяйственного производства министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Виталий Саляхеев.

Все участники справились с поставленной перед ними задачей. Первое место заняла оператор машинного доения ООО «Сергеевское» Хабаровского района Роза Кудрявцева. Наряду с опытными специалистами в соревновании приняли участие два молодых профессионала. Победителем среди юниоров стал Дмитрий Литовченко — представитель «Амурской зари» из района имени Лазо.

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