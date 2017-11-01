Кыргызстан запретил ввоз необогащенной муки из Казахстана

Источник: Sputniknews.kz

Размер штрафа составляет 50 тысяч сомов — это около 250 тысяч тенге.

По мнению экспертов, от веденного запрета Казахстан убытков не понесет. В 2016 году из РК в Кыргызстан было поставлено порядка 27 тысяч тонн муки, что составляет около 1% от общего объема экспорта.

В сентябре Кыргызстан запретил продажу казахстанской необогащенной муки из-за беспрепятственного ввоза после вхождения в ЕАЭС. Казахстанские аграрии предлагали обогащать продукцию на мукомольных предприятиях Кыргызстана. Однако такое предложение было отвергнуто.

«Все эти годы, мягко говоря, всех устраивало то, что казахстанская мука, которая присутствует на рынке Кыргызстана, не обогащена. То есть, я в этом усматриваю, за этим стоит далеко не посыл заботы о здоровье народа. К сожалению, это так. За этим стоит по большому счёту один из инструментов конкурентной борьбы, которую пытаются на сегодняшний день, будем так говорить, с помощью закона об обогащении муки продавить» — говорит президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган.

Как сообщалось ранее, 1 октября 2017 года Казахстан запустил подсистему «Транзит» и выявил нарушения таможенного законодательства и факты экономической контрабанды на казахстанско-кыргызстанской границе. По подсчетам Минфина, бюджет Казахстана не досчитался пяти миллиардов тенге из-за «серых схем» с ввозом товаров из Кыргызстана.