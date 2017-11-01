«Татнефть» может разместить инвестиционный проект в СЭЗ «Ангрен»

Источник: Podrobno.uz

«С целью изучения возможности реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ “Ангрен”, с представителями российской нефтяной компании “Татнефть” обсуждены практические аспекты по налаживания сотрудничества», — сообщили в администрации.

Дирекцией СЭЗ «Ангрен» проведена презентация, отражающая инвестиционные возможности и условия, созданные для ведения бизнеса, а также о проводимых работах по развитию инфраструктуры и реализуемых проектах.

«Татнефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, международно-признанный вертикально-интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса компании стабильно развиваются такие промышленные отрасли как нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС и блок сервисных структур. ПАО «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового (банковского и страхового) сектора.