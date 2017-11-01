Казахстанцы отправили миллиард долларов за рубеж — исследование
Объемы денежных переводов, отправленных из РК за рубеж за
Объемы денежных переводов, отправленных из РК за рубеж за
В свою очередь, показатель переводов в Казахстан
Средний чек одного перевода отправленного из РК за рубеж за год вырос со 178,9 тысяч до 190,2 тысяч тенге, полученного
Среди систем переводов лидером по денежным переводам из Казахстана за рубеж является система «Золотая корона». Объем переводов составил 169,5 миллиарда тенге, годом ранее — 107 миллиардов тенге, доля от РК выросла с 38,7 процента до 48,8 процента. Количество транзакций увеличилось с 665,5 тысяч. до 842,5 тысяч. Средний чек одного перевода вырос со 160,8 тысяч до 201,1 тысячи тенге.
Следом идет Western Union с объемом 57,9 миллиарда тенге (годом ранее — 59,3 миллиарда), доля от РК за год уменьшилась с 21,5 процента до 16,7 процента. Количество транзакций, наоборот, показало рост — со 190,5 тысяч до 229,4. Средний чек перевода уменьшился с 311,5 тысяч до 252,4 тысяч тенге.
Замыкает тройку лидеров система переводов Юнистрим — объем за
По денежным переводам
Объем переводов через Western Union увеличился с 35,6 миллиарда до 45,0 миллиарда тенге, доля от РК за год выросла с 19,3 процента до 20,3 процента. Количество транзакций, также показало рост — с 203 тысяч до 254,6 тысяч. Средний чек перевода почти не изменился — 176,6 тысяч тенге, годом ранее — 175,4 тысяч тенге.
Замыкает тройку лидеров Юнистрим — за
По количеству транзакций система уступает не только «Золотой короне» и Western Union, но и «Блиц», Faster, системе Всемирного почтового союза и MoneyGram — 44,4 тысяч (годом ранее — 49,0 тысяч). Средний чек одного перевода увеличился с 390,8 тысяч до 393,6 тысяч тенге.