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07:32 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанцы отправили миллиард долларов за рубеж — исследование

Объемы денежных переводов, отправленных из РК за рубеж за январь-сентябрь 2017 года вырос на 25,5 процента и достиг 346,9 миллиарда тенге, сообщает Ranking.kz.

Источник: Tengrinews

В свою очередь, показатель переводов в Казахстан из-за рубежа вырос на 20,3 процента до 221,5 миллиарда тенге. Количество транзакций, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, увеличилось на 18,8 процента, до 1,8 миллиона из РК за рубеж и на 14,6 процента, до 996,7 тысяч из-за рубежа в РК.

Средний чек одного перевода отправленного из РК за рубеж за год вырос со 178,9 тысяч до 190,2 тысяч тенге, полученного из-за рубежа в РК вырос с 211,7 тысяч до 222,2 тысяч тенге.

Среди систем переводов лидером по денежным переводам из Казахстана за рубеж является система «Золотая корона». Объем переводов составил 169,5 миллиарда тенге, годом ранее — 107 миллиардов тенге, доля от РК выросла с 38,7 процента до 48,8 процента. Количество транзакций увеличилось с 665,5 тысяч. до 842,5 тысяч. Средний чек одного перевода вырос со 160,8 тысяч до 201,1 тысячи тенге.

Следом идет Western Union с объемом 57,9 миллиарда тенге (годом ранее — 59,3 миллиарда), доля от РК за год уменьшилась с 21,5 процента до 16,7 процента. Количество транзакций, наоборот, показало рост — со 190,5 тысяч до 229,4. Средний чек перевода уменьшился с 311,5 тысяч до 252,4 тысяч тенге.

Замыкает тройку лидеров система переводов Юнистрим — объем за январь-сентябрь составил 36,7 миллиарда тенге, годом ранее — 28,8 миллиарда. Количество транзакций выросло со 158,3 тысяч до 217,7 тысяч. Средний чек уменьшился со 181,9 тысяч до 168,4 тысяч тенге.

По денежным переводам из-за рубежа в Казахстан, также лидируют системы «Золотая корона», Western Union и Юнистрим. Объем переводов через Золотую Корону вырос с 89,7 миллиарда до 169,5 миллиарда тенге, доля от РК выросла с 48,7 процента до 51,5 процента. Количество транзакций увеличилось с 309,6 тысяч до 364,4 тысяч. Средний чек одного перевода вырос с 289,8 тысяч до 313.

Объем переводов через Western Union увеличился с 35,6 миллиарда до 45,0 миллиарда тенге, доля от РК за год выросла с 19,3 процента до 20,3 процента. Количество транзакций, также показало рост — с 203 тысяч до 254,6 тысяч. Средний чек перевода почти не изменился — 176,6 тысяч тенге, годом ранее — 175,4 тысяч тенге.

Замыкает тройку лидеров Юнистрим — за январь-сентябрь было переведено 17,5 миллиарда тенге, годом ранее — 19,1 миллиарда тенге. Доля от РК уменьшилась с 10,4 процента до 7,9 процента.

По количеству транзакций система уступает не только «Золотой короне» и Western Union, но и «Блиц», Faster, системе Всемирного почтового союза и MoneyGram — 44,4 тысяч (годом ранее — 49,0 тысяч). Средний чек одного перевода увеличился с 390,8 тысяч до 393,6 тысяч тенге.

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