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07:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Теневая сторона «Иркутскавтотранса»: СКР по Иркутской области проверит закупку валидаторов

Закупленные муниципальными предприятиями города, в частности МУП «Иркутскавтотранс», валидаторы вызвали нарекания не только депутатов Думы Иркутска, но и представителей Общероссийского народного фронта. К «фронтовикам» в начале октября обратились предприниматели по вопросу создания на территории региона автоматизированной системы проезда в общественном транспорте. Иркутские активисты ОНФ направили официальный запрос в СУ СКР по Иркутской области с просьбой провести комплексную проверку деятельности администрации города Иркутска, МУП «Иркутскавтотранс» и МУП «Иркутскгорэлектротранс» по фактам сомнительных закупок терминалов оплаты и конкурса на выбор оператора транспортной системы. При этом сами предприятия не отличаются достаточной финансовой стабильностью и хорошими экономическими показателями, за последние три года стоимость основных средств МУП «Иркутскавтотранс» сократилась с 282 млн рублей до 197 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в региональном отделении ОНФ.

Источник: IrkutskMedia.ru

«Иркутскавтотранс» — одно из проблемных предприятий города по финансовым показателям, в котором с завидной регулярностью меняется руководство. Нынешний директор Константин Перфильев в должности чуть более месяца (назначен на данный пост 9 сентября), но уже заметил, что предприятие имеет колоссальные проблемы и решить их в ближайшее время не представляется возможным. Представляя отчет городским депутатам, чиновник сообщил, что для устранения текущей неплатежеспособности предлагается снизить расходы на ГСМ за счет установки датчиков контроля за движением автобусов, сократить рабочую неделю с 40 до 32 часов (как следствие — сокращение зарплаты), уменьшить расходы на запасные части для автомобилей, затраты на электроэнергию и прочее. Однако даже данные меры не позволят, по мнению руководителя предприятия, повысить платежеспособность МУПа.

«Эксперты региональной рабочей группы ОНФ “Честная и эффективная экономика” изучили деятельность транспортных муниципальных предприятий Иркутска, поскольку сохранение общественного транспорта имеет социальную и экономическую значимость для жителей областного центра», — рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» в Иркутской области Александр Якубовский.

В прошлом году контрольно-счетная палата Иркутска выявила неэффективные договоры лизинга автобусов. В ходе контрольного мероприятия аудиторы сделали замечания о том, что при заключении договоров аренды с одной из транспортных компаний не все требования конкурсной документации были соблюдены: автобусы, поступившие по договорам аренды и направленные на маршруты с низким пассажиропотоком, использовались не всегда эффективно. В результате проверки было указано на рост кредиторской задолженности и ухудшение финансовых показателей предприятия.

К проблемам экономического характера добавились проблемы введения электронной оплаты за проезд и закупки валидаторов. В ходе обсуждения вопроса на заседании региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» были выявлены признаки ограничения конкуренции в выборе оператора системы и проведении закупок на приобретение терминалов оплаты. МУП «Иркутскавтотранс» и МУП «Иркутскгорэлектротранс» в апреле 2017 года учредили частную компанию по управлению транспортом (ООО «ЦУТ») и внесли в его уставный капитал около 16 млн руб. В начале мая созданная компания объявила закупку у единственного поставщика по приобретению 396 программно-аппаратных комплексов — транспортных терминалов с предустановленным программным обеспечением стоимостью 39,5 тысяч рублей за каждый терминал. Общая стоимость закупки при этом превысила 15 млн рублей. По мнению активистов ОНФ, стоимость терминалов значительно завышена, поскольку их средняя розничная цена составляет около 17−20 тысяч рублей.

Кроме того, примененная администрацией города схема закупки приводит к искусственному ухудшению положения муниципальных транспортных предприятий, поскольку они вынуждены брать в аренду у дочерней компании приобретенные терминалы оплаты. К тому же, по оценке экспертов регионального отделения ОНФ, избыточным является и появление в системе оплаты проезда дополнительного звена, создающего дополнительные операционные затраты. Данную ситуацию активисты будут держать на контроле.

«Наша общая задача — общественный контроль за расходованием бюджетных средств, государственного и муниципального имущества с целью их более эффективного использования на благо жителей», — резюмировал Александр Якубовский.

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