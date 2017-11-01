Трудовые пенсии в Беларуси с ноября увеличатся в среднем на 5%

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Перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в республике предусмотрен указом № 377 «О повышении пенсий». Перерасчет пенсий будет произведен для более чем 2,5 млн жителей Беларуси.

Дополнительные расходы на выплату пенсий с ноября составят Br42,76 млн в месяц. Финансирование расходов на повышение пенсий будет производиться из средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Общие расходы на выплату пенсий с учетом перерасчета достигнут около Br830 млн в месяц. Финансирование выплаты пенсий производится в полном объеме и в установленные сроки, подчеркнули в министерстве.

Согласно указу с 1 ноября будут осуществлены корректировка средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 5,5% и соответствующий перерасчет трудовых пенсий.

Так, средняя заработная плата, примененная при предыдущем перерасчете трудовых пенсий, составила Br626,11. Показатель этой средней заработной платы, проиндексированной на 5,5%, составляет Br660,55. Эта величина и будет применена при перерасчете трудовых пенсий с 1 ноября.

В результате перерасчета с ноября трудовые пенсии, по оценке, увеличатся в среднем на 5%. Средняя пенсия в номинальном выражении составит Br315,74. Что касается размера (процента) увеличения пенсии у каждого пенсионера, то он будет зависеть от индивидуальных параметров стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также начисленных к пенсии надбавок, повышений и доплат, которые по указанному основанию перерасчету не подлежат, пояснили в министерстве.

Кроме того, с ноября увеличиваются размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, а также размеры надбавок, повышений и доплат, установленных к пенсиям отдельных категорий пенсионеров.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 23 октября 2017 года № 60 бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах сентября текущего года в расчете на месяц установлен с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018 года в размере Br197,81. БПМ в среднем на душу населения повысился на 0,1% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября нынешнего года (Br197,57).