Квартиры для хабаровских сирот в «Твердохлебово» обещают сдать к концу года

«Мы надеемся, что в этом году завершим все работы и передадим оставшиеся квартиры по первой очереди — это буквально один дом. Передать нам осталось 51 квартиру», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника управления строительства и стройматериалов краевого минстроя Михаил Волков.

Ещё в мае 2013 года региональный минстрой заключил контракт с ООО «Капитель». Компания взяла на себя обязательство за полгода построить в микрорайоне Твердохлебово села Мирное 311 квартир для выпускников детдомов и интернатов. Однако к весне 2015 года сдать в эксплуатацию с трудом удалось только три из шести запланированных домов. Остальные стояли недостроенными, пока в ситуацию не вмешались представители краевой власти. У застройщика не было денег для завершения работ, поэтому минстрой привлёк подрядную организацию и специалистов. В мае этого года в собственность края передали 24 квартиры, ещё 51 обещали доделать к июлю.