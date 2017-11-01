Военная прокуратура нашла махинации с Гособоронзаказом на 190 млн рублей в Новосибирской области, об этом сообщается на сайте ведомства.
Военная прокуратура Новосибирского гарнизона установила, что бывший начальник одного из военных представительств завысил стоимость продукции АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов». В результате его действий цена госконтракта оказалась завышена на 190 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ.
Расследование уголовного дела продолжается.