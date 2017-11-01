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07:51 (мск), источник: Zakon.kz

Нацбанк РК видит риск инфляции

При рассмотрении уточнений в республиканский бюджет 2017−2020 г. г. глава Национального банка РК Данияр Акишев озвучил текущие и прогнозные данные по инфляции, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Reuters

«Инфляция с января по сентябрь текущего года составила 4,2%, инфляция в годовом выражении составила 7,1%. Однако Нацбанк видит риск роста инфляции за счет ГСМ, овощей и фруктов», — сказал он на пленарном заседании мажилиса парламента РК.

При этом председатель Нацбанка отметил, что до конца года уровень инфляции сохранится в запланированном коридоре 6−8%.

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