Нацбанк РК видит риск инфляции

«Инфляция с января по сентябрь текущего года составила 4,2%, инфляция в годовом выражении составила 7,1%. Однако Нацбанк видит риск роста инфляции за счет ГСМ, овощей и фруктов», — сказал он на пленарном заседании мажилиса парламента РК.