В Красноярском крае отремонтировали 24 километра дорог
В эксплуатацию ввели пять объектов федерального проекта.
В эксплуатацию ввели пять объектов федерального проекта.
В Красноярском крае завершили ремонт пяти объектов федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая протяженность отремонтированных дорог составила 24 километра.
На автодорогах Красноярск—Железногорск, Миндерла—Сухобузимское—Атаманово, Красноярск—Енисейск и Красноярск—Кузнецово—Зыково уложили выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия, также отремонтировали примыкания, укрепили обочины, установили новое барьерное ограждение и сигнальные столбики, обновили дорожные знаки, нанесли дорожную разметку и обустротлт автобусные остановки.
В этом сезоне на участке Красноярск—Кузнецово—Зыково дорожники перевыполнили план, сообщают в
«Проведенная в текущем году работа позволила полностью заасфальтировать гравийный участок автодороги Красноярск—Кузнецово—Зыково, который доставлял неудобства как жителям прилегающих к дороге населенных пунктов, садоводческих обществ, так и автомобилистам. Теперь передвигаться по ней комфортно и безопасно», — рассказал глава управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлев.
Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» посвящен тому, чтобы привести в нормативное
Общая протяженность дорог этой агломерации, включенных в проект, составляет 1071 км. Радиус охвата —100 километров. Федеральный проект рассчитан до 2025 года.
В этом году на территории отремонтируют 87 объектов: 4 — на федеральной сети, 7 — на краевой и 75 — в Красноярске, установят электроосвещение на 12,3 километра участка автодороги в аэропорт Емельяново, ликвидируют 32 очага аварийности.