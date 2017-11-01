В Красноярском крае отремонтировали 24 километра дорог

В Красноярском крае завершили ремонт пяти объектов федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая протяженность отремонтированных дорог составила 24 километра.

На автодорогах Красноярск—Железногорск, Миндерла—Сухобузимское—Атаманово, Красноярск—Енисейск и Красноярск—Кузнецово—Зыково уложили выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия, также отремонтировали примыкания, укрепили обочины, установили новое барьерное ограждение и сигнальные столбики, обновили дорожные знаки, нанесли дорожную разметку и обустротлт автобусные остановки.

В этом сезоне на участке Красноярск—Кузнецово—Зыково дорожники перевыполнили план, сообщают в пресс-службе КрУДор. Отмечается, что кроме отремонтированного участка протяженностью 5 километров, работы провели и на площади, запланированной проектом «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год.

«Проведенная в текущем году работа позволила полностью заасфальтировать гравийный участок автодороги Красноярск—Кузнецово—Зыково, который доставлял неудобства как жителям прилегающих к дороге населенных пунктов, садоводческих обществ, так и автомобилистам. Теперь передвигаться по ней комфортно и безопасно», — рассказал глава управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлев.

Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» посвящен тому, чтобы привести в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и развитие автомобильных и муниципальных дорог крупнейших городских агломераций. Красноярская агломерация вошла в число 38 агломераций страны, где проводится ремонт дорог.

Общая протяженность дорог этой агломерации, включенных в проект, составляет 1071 км. Радиус охвата —100 километров. Федеральный проект рассчитан до 2025 года.