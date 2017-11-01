Новый владелец АО «Хорское» в Хабаровском крае: Все долги по зарплате погасим до 15 ноября

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Хабаровск, 1 ноября, AmurMedia.

Погасить все долги по зарплате в ближайшие две недели до 15 ноября обещает новый владелец АО «Хорское». Общая сумма долга по зарплате — около 80 млн рублей, сейчас работникам каждый день в счет погашения долга выплачивают по 400, 500, 700 тысяч рублей, сообщил корр. ИА AmurMedia новый гендиректор, совладелец АО «Хорское» Спартак Хачатрян.

— Я заступил в АО «Хорское» на должность 18 сентября. На тот момент задолженность по зарплате была за июль и август. Сейчас долги за июль и август уже практически закрыты, в ближайшее время закроется сентябрь. А все вопросы по задолженности по зарплате будут решены до 15 ноября, — сообщил Спартак Хачатрян. — Для лучшего понимания скажу: мы предприятие купили с большими проблемами, долги перед работниками были порядка 80 млн рублей, а в целом задолженность по предприятию составляла около 160−170 млн рублей. Однако все вопросы решаемы, и зарплаты мы работникам выплатим до копеечки.

Не поменяются, заверил Спартак Хачатрян, и планы по расширению ассортимента и наращиванию производства. В повестке дня остаются и производство кефира, и увеличение стада. Правда, теперь, по словам гендиректора, эти мероприятия перенесены с 2017 года на 2018 год.

Принципиально решать новый собственник намерен и, пожалуй, самый щепетильный вопрос — кадровый. Причем без сантиментов.

— Мне нравятся такие вопросы журналистов и правительства: а не собираетесь ли вы людей сокращать? Кто работает, тот останется работать, а тот, кто только значится в списке работников, уйдет, и тот, кто пьянствует, тоже уйдет, — решительно сказал он.

Опыт работы с разоряющимися предприятиями уже есть, напомнил новый директор.

— Сергеевский колхоз точно в такой же ситуации был. А как стал нашим, там все люди зарплаты получили, налоги выплатили, долгов на предприятии нет. Я понимаю, что в «Хорском» люди волнуются, я им объясняю, что проблемы есть, так как счета арестованы, но ежедневно по 400, 500, 700 тысяч рублей отдаем на погашение долгов по зарплате, — подчеркнул Спартак Хачатрян. — Если у кого-то есть вопросы, пусть задают, я всегда открыто отвечаю. Я вообще своим управленцам всегда говорю, давайте мой телефон всем, кто спрашивает: хоть работникам, хоть журналистам. У меня по этому поводу никаких вопросов нет.