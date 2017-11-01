РФ и КНР обсуждают интеграцию своих платежных систем

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. РФ и КНР обсуждают интеграцию платежной системы «Мир» и китайской платежной системы, заявил на
«В настоящий момент обсуждаются вопросы того, чтобы карта “Мир” была
Он считает, что выпуск таких совместных карт мог бы осуществляться сразу под двумя брендами — российской карты «Мир» и китайской UnionPay. «Это позволяет использовать карты в расчетах как на территории России, так и на территории других стран. Я считаю, что это очень хорошие перспективы и они могут позволить избежать тех проблем, которые иногда возникают с использованием американских платежных систем. Я имею в виду Visa и MasterCard или