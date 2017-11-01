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08:20 (мск), источник: ТАСС

РФ и КНР обсуждают интеграцию своих платежных систем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что выпуск совместных карт мог бы осуществляться сразу под двумя брендами — российской карты «Мир» и китайской UnionPay.

Источник: РИА "Новости"
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ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. РФ и КНР обсуждают интеграцию платежной системы «Мир» и китайской платежной системы, заявил на пресс-конференции премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В настоящий момент обсуждаются вопросы того, чтобы карта “Мир” была каким-то образом связана с китайскими платежными инструментами на базе так называемых ко-бейджинговых карт», — сказал Медведев.

Он считает, что выпуск таких совместных карт мог бы осуществляться сразу под двумя брендами — российской карты «Мир» и китайской UnionPay. «Это позволяет использовать карты в расчетах как на территории России, так и на территории других стран. Я считаю, что это очень хорошие перспективы и они могут позволить избежать тех проблем, которые иногда возникают с использованием американских платежных систем. Я имею в виду Visa и MasterCard или какие-либо другие. Я считаю, что чем больше финансовых инструментов будет в современном мире, тем стабильнее будет международная финансовая система», — сказал Медведев.

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