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08:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Правительство Башкирии субсидировало региональные перевозки авиапассажиров

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкортостана изменило Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных перевозок пассажиров.

Работа по поддержке региональных авиаперевозок ведется в Башкортостане с 2013 года. Субсидируемые рейсы уже связали шесть городов Приволжского федерального округа. Из Уфы по специальным сниженным тарифам можно улететь в Киров, Ижевск, Чебоксары, Оренбург, Самару и Пермь.

Как подчеркнули в пресс-службе правительства, благодаря совместному субсидированию маршрутов за счет средств федерального и республиканского бюджетов, сохраняется фиксированный тариф на перевозки.

Проект значительно экономит время в пути по сравнению с наземными перевозками. При этом пассажир оплачивает лишь половину стоимости авиабилета.

Как сообщало агентство «Башинформ», в сентябре принято решение о разработке программы развития воздушного транспорта Башкортостана до 2025 года.

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