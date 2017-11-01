Правительство Башкирии субсидировало региональные перевозки авиапассажиров

Работа по поддержке региональных авиаперевозок ведется в Башкортостане с 2013 года. Субсидируемые рейсы уже связали шесть городов Приволжского федерального округа. Из Уфы по специальным сниженным тарифам можно улететь в Киров, Ижевск, Чебоксары, Оренбург, Самару и Пермь.

Как подчеркнули в пресс-службе правительства, благодаря совместному субсидированию маршрутов за счет средств федерального и республиканского бюджетов, сохраняется фиксированный тариф на перевозки.

Проект значительно экономит время в пути по сравнению с наземными перевозками. При этом пассажир оплачивает лишь половину стоимости авиабилета.