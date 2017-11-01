В Перми поэкспериментируют над дорогами с помощью нового противогололёдного материала

«За счёт активных компонентов материала скорость срабатывания увеличена, тем самым сокращается время на зимнюю уборку, а устранение скользкости на дорогах происходит в более короткие сроки. Также, при использовании данного продукта снижается солевая нагрузка на почву, так как технология направленного распределения предотвращает попадание материала на обочины, что соответствует экологии города», — пояснили в региональном минтрансе.