В Прикамье обсудили развитие IT-кластера

Источник: Вести - Пермь

Меры поддержки предприятий на рынке высоких технологий рассматривали сегодня в Перми на стратегической сессии. В IT-сфере в Прикамье занято около 14 тысяч человек. Именно они удерживают регион в десятке самых развитых в России.

На изготовление новой линзы для очков в Пермском технопарке теперь требуется не больше двух минут. Станок сам создает 3D-модель оправы. Точность подгонки получается высочайшая, что позволяет делать полностью индивидуальные очки.

Один небольшой офис — одно уникальное производство, в этом и есть главный принцип создания технопарка. За стенкой у оптики с помощью 3D-принтера и сканера могут создать копию любой самой сложной детали, даже чертежи не понадобятся. Основные заказчики — крупнейшие машиностроительные предприятия Прикамья.

Всеслав Давыдов, заместитель директора компании «Innfocus»: «Мы проводим виртуальные испытания, наши инженеры с помощью специализированного программного софта проводят испытания нагрузок конкретных деталей, пытаются оптимизировать те самые детали, которые сейчас летают на наших самолетах».

Компании самые разные, но всех вместе объединяет общая креативная зона технопарка. Здесь рождаются и умножаются идеи.

В Технопарке даже не обязательно регистрировать компанию. За 3,5 тысячи рублей в месяц можно снять рабочее место. По сути, это полноценный офис с уникальной рабочей атмосферой.

Впервые громко о необходимости развития IT-кластера в Прикамье заговорили во время последнего визита в Пермь Владимира Путина. Сейчас эта отрасль в регионе объединяет более 1700 предприятий, здесь работают 14 тысяч сотрудников.

Владимир Путин, президент Российской Федерации: «Сейчас вы видите, как активно у вас развиваются IT-технологии, интересные, профессиональные люди быстро двигаются вперёд».

На стратегической сессии ИТ-кластера глава региона вновь собирает ведущих представителей отрасли. Здесь молодые старт-аперы и руководители крупных пермских всемирно известных компаний. Задача региональной власти сейчас сделать максимально комфортные условия для всех.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: «Поговорить о некой системной политике. Впереди у управленческой команды есть пять лет, есть возможность замахнуться на серьезные вещи, и в рамках нашей системной работы их достичь».