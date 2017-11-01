Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Ученый прокомментировал опасения Путина о сборе биоматериала россиян
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом
Что нужно обязательно сделать с машиной перед наступлением зимы
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Стройные ноги и талия: Судзиловская предстала в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
08:59 (мск), источник: Вести - Пермь

В Прикамье обсудили развитие IT-кластера

IT-отрасль в регионе объединяет более 1700 предприятий, здесь работают 14 тысяч сотрудников.

Источник: Вести - Пермь

Меры поддержки предприятий на рынке высоких технологий рассматривали сегодня в Перми на стратегической сессии. В IT-сфере в Прикамье занято около 14 тысяч человек. Именно они удерживают регион в десятке самых развитых в России.

На изготовление новой линзы для очков в Пермском технопарке теперь требуется не больше двух минут. Станок сам создает 3D-модель оправы. Точность подгонки получается высочайшая, что позволяет делать полностью индивидуальные очки.

Один небольшой офис — одно уникальное производство, в этом и есть главный принцип создания технопарка. За стенкой у оптики с помощью 3D-принтера и сканера могут создать копию любой самой сложной детали, даже чертежи не понадобятся. Основные заказчики — крупнейшие машиностроительные предприятия Прикамья.

Всеслав Давыдов, заместитель директора компании «Innfocus»: «Мы проводим виртуальные испытания, наши инженеры с помощью специализированного программного софта проводят испытания нагрузок конкретных деталей, пытаются оптимизировать те самые детали, которые сейчас летают на наших самолетах».

Компании самые разные, но всех вместе объединяет общая креативная зона технопарка. Здесь рождаются и умножаются идеи.

В Технопарке даже не обязательно регистрировать компанию. За 3,5 тысячи рублей в месяц можно снять рабочее место. По сути, это полноценный офис с уникальной рабочей атмосферой.

Впервые громко о необходимости развития IT-кластера в Прикамье заговорили во время последнего визита в Пермь Владимира Путина. Сейчас эта отрасль в регионе объединяет более 1700 предприятий, здесь работают 14 тысяч сотрудников.

Владимир Путин, президент Российской Федерации: «Сейчас вы видите, как активно у вас развиваются IT-технологии, интересные, профессиональные люди быстро двигаются вперёд».

На стратегической сессии ИТ-кластера глава региона вновь собирает ведущих представителей отрасли. Здесь молодые старт-аперы и руководители крупных пермских всемирно известных компаний. Задача региональной власти сейчас сделать максимально комфортные условия для всех.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: «Поговорить о некой системной политике. Впереди у управленческой команды есть пять лет, есть возможность замахнуться на серьезные вещи, и в рамках нашей системной работы их достичь».

И Пермский технопарк здесь только первая ласточка. Сегодня уже задумались о расширении, в ближайшее время появится еще один этаж «отрытого офиса».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
Теракт в Нью-Йорке. Главное
Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму
В Пентагоне прокомментировали сбор биоданных россиян
Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею
РФ и КНР рассматривают возможность интеграции платежных систем
Спорт
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк Армейцы в напряженном матче Лиги чемпионов обыграли швейцарский клуб и продолжили борьбу за выход из группы
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь