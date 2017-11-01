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08:33 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Уровень безработицы в мире растет, в Беларуси — падает

Эксперты Международной организации труда не первый год озабочены тем, что мировая экономика не в состоянии генерировать достаточное количество новых рабочих мест. И даже улучшить существующие.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Они прогнозируют по итогам текущего года рост безработицы на планете на 3,4 млн человек, число неработающих превысит 201 млн и составит 2,8% землян.

Прогноз на 2018 год еще больше заставляет задуматься. Рост числа тех, кто находится в поисках работы, будет опережать создание новых рабочих мест. Впрочем, и стабильно работающих старший экономист МОТ и один из главных авторов доклада Стивен Тобин призывает не заниматься самоуспокоением:

— Фактически каждый второй работник в странах с формирующимся рынком занят на уязвимых рабочих местах. В развивающихся же странах таковых четверо из пяти. Чтобы обеспечить справедливое и всеохватное содействие экономическому росту, нужен комплексный политический подход, направленный на устранение первопричин длительного застоя, таких как неравенство доходов, и одновременно учитывающий особенности конкретных стран.

Такой комплексный политический подход не первый год демонстрирует Беларусь. Результаты налицо. По данным Министерства труда и социальной защиты, на конец сентября 2017 года уровень зарегистрированной безработицы у нас составил 0,6% от численности рабочей силы. Еще год назад этот показатель равнялся 0,9%. Тогда как, по данным экономического портала Тrading economics, в Швейцарии уровень безработицы составлял 3%, в Германии — 3,6%, в Швеции — 6,2%, а в Латвии — 8,9%.

Как показывают данные Белстата, на конец сентября в нашей стране на 100 заявленных нанимателями вакансий приходилось 49 зарегистрированных безработных. В Минске это соотношение еще разительнее: при наличии до 13 тыс. вакансий на учете в службе занятости состоит 3,1 тыс. человек. Однако и их трудоустройство заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Татьяна Кудевич считает крайне важным. Поэтому практикуются различные способы содействия:

— В городе с 1 сентября функционирует отдел работы с нанимателями, который непосредственно формирует банк вакансий, следит за их актуальностью, систематически организует мини-ярмарки вакансий. Есть люди, которые по каким-то причинам не хотят регистрироваться, но просят помочь в поиске работы, информации о вакансиях, в содействии специалистов. Все они могут рассчитывать на нашу помощь.

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