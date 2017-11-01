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08:57 (мск), источник: ЕАН

Мэрия Екатеринбурга перекрыла проезд по улице Новаторов

В Екатеринбурге на месяц закрывается движение транспорта по улице Новаторов, от дома № 6 до дома № 8 в, сообщает официальный городской портал.

Причина перекрытия — устройство водопровода для строящегося жилого комплекса компании «Брусника».

Городские власти уже предписали строителям восстановить элементы нарушенного благоустройства по окончании земляных работ.

Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Ломоносова, Коммунистической и Индустрии.

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