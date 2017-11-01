Мэрия Екатеринбурга перекрыла проезд по улице Новаторов
В Екатеринбурге на месяц закрывается движение транспорта по улице Новаторов, от дома № 6 до дома № 8 в, сообщает официальный городской портал.
В Екатеринбурге на месяц закрывается движение транспорта по улице Новаторов, от дома № 6 до дома № 8 в, сообщает официальный городской портал.
Причина перекрытия — устройство водопровода для строящегося жилого комплекса компании «Брусника».
Городские власти уже предписали строителям восстановить элементы нарушенного благоустройства по окончании земляных работ.
Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Ломоносова, Коммунистической и Индустрии.