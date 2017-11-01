На Быстринском ГОКе начались пуско-наладочные работы
Комбинат обеспечен сырьем на 30 лет.
Комбинат обеспечен сырьем на 30 лет.
«Норникель», крупнейший мировой производитель палладия и рафинированного никеля, приступил к
В торжественной церемонии приняли участие глава минпромторга России Денис Мантуров, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Забайкалья Наталья Жданова и первый
Быстринский ГОК расположен в
Строительство Быстринского комбината стало крупнейшим
Работа комбината в режиме
«Мы гордимся тем, что сумели всего за четыре года осуществить строительство “с нуля” комбината, сопоставимого по своему масштабу со стройками периода индустриализации. Для нас это не просто новый актив, но и возможность на практике применить самые передовые технологии, как производственные, так и в сфере социальной политики, экологии и управления человеческим капиталом», — прокомментировал это событие президент «Норникеля» Владимир Потанин.
«Тот факт, что современный российский бизнес способен осуществлять проекты подобного масштаба — наглядный показатель устойчивости российской экономики, ее способности создавать новые производства и развивать инфраструктуру страны. Для Забайкальского края и для всей отечественной промышленности это хороший импульс к развитию», — сказал в ходе торжественной церемонии запуска Быстринского ГОКа в режиме