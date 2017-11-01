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08:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На Быстринском ГОКе начались пуско-наладочные работы

Комбинат обеспечен сырьем на 30 лет.

«Норникель», крупнейший мировой производитель палладия и рафинированного никеля, приступил к пуско-наладочным работам под нагрузкой на Быстринском горно-обогатительном комбинате.

В торжественной церемонии приняли участие глава минпромторга России Денис Мантуров, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Забайкалья Наталья Жданова и первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко.

Быстринский ГОК расположен в Газимурско-заводском районе Забайкальского края, в 350 км от Читы. Здесь находится комплексное Быстринское месторождение с крупными запасами меди, золота и железа — всего 343 млн тонн руды, что обеспечит загрузку комбината на срок более 30 лет. Комбинат будет заниматься добычей и обогащением золото-железо-медных руд и производить медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты.

Строительство Быстринского комбината стало крупнейшим гринфилд-проектом в металлургической отрасли России. «Норникель» ведет строительство комбината с 2013 года, суммарный объем инвестиций компании в этот проект составил 90 млрд рублей. Финансовым партнером и банком-кредитором выступает ПАО «Сбербанк». После выхода на проектную мощность в 10 млн тонн руды в год Быстринский ГОК станет третьим крупным производственным активом «Норникеля» наряду с предприятиями, расположенными на Таймыре и Кольском полуострове.

Работа комбината в режиме пуско-наладки продлится несколько месяцев, его переход в полноценный режим работы предусмотрен к середине 2018 года, а выход на проектную мощность — в конце 2019 года.

«Мы гордимся тем, что сумели всего за четыре года осуществить строительство “с нуля” комбината, сопоставимого по своему масштабу со стройками периода индустриализации. Для нас это не просто новый актив, но и возможность на практике применить самые передовые технологии, как производственные, так и в сфере социальной политики, экологии и управления человеческим капиталом», — прокомментировал это событие президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Тот факт, что современный российский бизнес способен осуществлять проекты подобного масштаба — наглядный показатель устойчивости российской экономики, ее способности создавать новые производства и развивать инфраструктуру страны. Для Забайкальского края и для всей отечественной промышленности это хороший импульс к развитию», — сказал в ходе торжественной церемонии запуска Быстринского ГОКа в режиме пуско-наладки министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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