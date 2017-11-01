В Екатеринбурге начался процесс банкротства УК «Чкаловская»
Арбитражный суд Свердловской области принял к рассмотрению иск о банкротстве одной из крупнейших управляющих компаний Екатеринбурга — УК «Чкаловская».
Арбитражный суд Свердловской области принял к рассмотрению иск о банкротстве одной из крупнейших управляющих компаний Екатеринбурга — УК «Чкаловская».
Истцом в процессе выступает департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города. Заседание суда назначено на 23 ноября. Речь идет о долге в 7 млн рублей.
«Чкаловская» нередко становится фигурантом процессов о банкротстве. В частности, в арбитраже продолжается подобное разбирательство с одной из клининговых компаний Екатеринбурга.
Напомним, по последним данным, в управлении УК находится более 300 многоквартирных жилых домов.