В Екатеринбурге начался процесс банкротства УК «Чкаловская»

Истцом в процессе выступает департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города. Заседание суда назначено на 23 ноября. Речь идет о долге в 7 млн рублей.

«Чкаловская» нередко становится фигурантом процессов о банкротстве. В частности, в арбитраже продолжается подобное разбирательство с одной из клининговых компаний Екатеринбурга.