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11:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

До конца года в Татарстане построят 11 лыжных баз

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). До 30 декабря 2017 года в Татарстане построят 11 лыжных баз на общую стоимость порядка 55,6 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Тендер на строительство блочных модульных лыжных баз в населенных пунктах Республики Татарстан в 2017 году объявило ГУП РТ «Татлизинг». Закупка была совершена у единственного поставщика, которым выступило АО «СПОРТ ГРУПП».

Согласно опубликованным документам, до 30 декабря в Татарстане должны построить 11 лыжных баз стоимостью чуть больше 5,06 млн рублей каждая. Так, например, лыжные базы появятся на Горьковском шоссе в Казани, на городском майдане в Альметьевске, в парке отдыха «Орешник» в Агрызе и на улице Пионерской в Болгаре. Кроме того, к Новому году лыжные базы построят в Кукморе, Мензелинске, Богатых Сабах, Набережных Челнах, Базарных Матаках, Елабуге и поселке Ютазинской Кумысолечебницы. Средства будут выделены из бюджета Республики Татарстан.

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