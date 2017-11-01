До конца года в Татарстане построят 11 лыжных баз

Согласно опубликованным документам, до 30 декабря в Татарстане должны построить 11 лыжных баз стоимостью чуть больше 5,06 млн рублей каждая. Так, например, лыжные базы появятся на Горьковском шоссе в Казани, на городском майдане в Альметьевске, в парке отдыха «Орешник» в Агрызе и на улице Пионерской в Болгаре. Кроме того, к Новому году лыжные базы построят в Кукморе, Мензелинске, Богатых Сабах, Набережных Челнах, Базарных Матаках, Елабуге и поселке Ютазинской Кумысолечебницы. Средства будут выделены из бюджета Республики Татарстан.