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09:04 (мск), источник: Publika.md

В связи с участившимися жалобами, по всей стране начали проверять автозаправочные станции

По всей стране начали проверять автозаправочные станции. Это связаны с участившимися жалобами в адрес Агентства по защите прав потребителей.

Источник: Publika.md

Многие водители говорят, что их обманывают, недоливая топливо.

«Заправляюсь на определенную сумму, но датчик показывает другой объем топлива».

«Они, когда заправляют нажимают на какую-то кнопку и льют меньше».

Жалуются водители и на качество горючего.

«Мотор глохнет, нет необходимой мощности».

«Чувствуется, что машина не разгоняется, как надо».

Пока инспекторы лишь фиксируют нарушения.

«Мы выявили различные нарушения. К примеру, отсутствие книги жалоб, сертификатов метрологической проверки, персонал не подготовлен», — сказал глава управления метрологического контроля Адриан Бундук.

После того, как АЗС проверят, их администраторов пригласят на переговоры с властями. Если нарушения не устранят, Агентство по защите прав потребителей проведет внеплановые проверки, и тогда уже начнут выписывать штрафы, которые могут составить от 12 до 48 тысяч леев.

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