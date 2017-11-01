В связи с участившимися жалобами, по всей стране начали проверять автозаправочные станции

Многие водители говорят, что их обманывают, недоливая топливо. «Заправляюсь на определенную сумму, но датчик показывает другой объем топлива». «Они, когда заправляют нажимают на какую-то кнопку и льют меньше». Жалуются водители и на качество горючего. «Мотор глохнет, нет необходимой мощности».

«Чувствуется, что машина не разгоняется, как надо».



Пока инспекторы лишь фиксируют нарушения.



«Мы выявили различные нарушения. К примеру, отсутствие книги жалоб, сертификатов метрологической проверки, персонал не подготовлен», — сказал глава управления метрологического контроля Адриан Бундук.



После того, как АЗС проверят, их администраторов пригласят на переговоры с властями. Если нарушения не устранят, Агентство по защите прав потребителей проведет внеплановые проверки, и тогда уже начнут выписывать штрафы, которые могут составить от 12 до 48 тысяч леев.