Мэрия Иркутска готова ответить на претензии ОНФ по поводу сомнительной закупки валидаторов

Источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Иркутска готова ответить на претензии Общероссийского народного фронта по поводу сомнительной закупки валидаторов. Представители городских властей обратились в ООО «Удобный маршрут», которые готовы были предоставить валидаторы по цене 42 тысяч рублей за единицу на условиях 100% предоплаты со сроком поставки 42 дня. Компания предложила обратиться в свое официальное представительство в Ангарске — ООО «Социальная система». Было получено коммерческое предложение по цене 39,5 тысячи рублей за единицу и сроком поставки 10 дней. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Закупленные муниципальными предприятиями города, в частности, МУП «Иркутскавтотранс», валидаторы вызвали нарекания представителей Общероссийского народного фронта.

«На основании положения о закупке товаров, работ, услуг заключен договор с единственным поставщиком на поставку 396-ти терминалов с предустановленным программным обеспечением по цене 39,5 тысячи рублей за единицу. Договор соответствует всем с требованиями 223-го ФЗ. ООО “Центр по управлению транспортом” был создан в рамках реализации транспортного проекта на территории Иркутска. На него предполагалось возложить обязанности по внедрению электронного социального проездного билета, а в дальнейшем задачи оператора автоматизированной системы учета оплаты проезда», — отметила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.