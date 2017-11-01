Мэрия Иркутска готова ответить на претензии ОНФ по поводу сомнительной закупки валидаторов
Подрядчик ООО «Социальная система» предложил поставку терминалов за меньшие деньги.
Подрядчик ООО «Социальная система» предложил поставку терминалов за меньшие деньги.
Администрация Иркутска готова ответить на претензии Общероссийского народного фронта по поводу сомнительной закупки валидаторов. Представители городских властей обратились в ООО «Удобный маршрут», которые готовы были предоставить валидаторы по цене 42 тысяч рублей за единицу на условиях 100% предоплаты со сроком поставки 42 дня. Компания предложила обратиться в свое официальное представительство в Ангарске — ООО «Социальная система». Было получено коммерческое предложение по цене 39,5 тысячи рублей за единицу и сроком поставки 10 дней. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Закупленные муниципальными предприятиями города, в частности, МУП «Иркутскавтотранс», валидаторы вызвали нарекания представителей Общероссийского народного фронта.
«На основании положения о закупке товаров, работ, услуг заключен договор с единственным поставщиком на поставку 396-ти терминалов с предустановленным программным обеспечением по цене 39,5 тысячи рублей за единицу. Договор соответствует всем с требованиями 223-го ФЗ. ООО “Центр по управлению транспортом” был создан в рамках реализации транспортного проекта на территории Иркутска. На него предполагалось возложить обязанности по внедрению электронного социального проездного билета, а в дальнейшем задачи оператора автоматизированной системы учета оплаты проезда», — отметила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.
Представитель мэрии предложила провести встречу с представителями ОНФ, предоставить все письма и документы, которые подтвердят, что никакой коррупционной схемы в этой закупке нет.