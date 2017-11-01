Под Челябинском расплавили около 3 кг санкционного сыра Dorblu

На увельском утилизационном заводе «Эккрид» представители областного управления Россельхознадзора уничтожили 2,6 кг сыра Dorblu производства Германии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Запрещенную продукцию сотрудники Россельхознадзора, транспортной прокуратуры и таможни обнаружили в продуктовом отделе ТК «Синегорье» в Челябинске. В одной из торговых точек на прилавке лежал немецкий сыр Dorblu 50% жирности. Деликатес изъяли и 31 октября уничтожили в котле под давлением при температуре 120 градусов. Наказание для нарушителя определит прокуратура. Ему грозит штраф, сумма которого зависит от объема запрещенной продукции.

С 2014 года действует запрет на ввоз в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория и Исландия. В октябре 2017 Россия в ответ на санкции расширила список продукции, которую запрещено ввозить в страну. В перечень попали живые свиньи, мясные субпродукты и жиры.

Напомним, что с начала 2017 года областное управление Россельхознадзора уничтожило 20 тонн украинского сливочного масла и 2,5 кг немецкого сыра Dorblu.