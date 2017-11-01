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09:24 (мск), источник: dostup1.ru

Под Челябинском расплавили около 3 кг санкционного сыра Dorblu

Деликатес уничтожили в камере под давлением при температуре 120 градусов.

На увельском утилизационном заводе «Эккрид» представители областного управления Россельхознадзора уничтожили 2,6 кг сыра Dorblu производства Германии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Запрещенную продукцию сотрудники Россельхознадзора, транспортной прокуратуры и таможни обнаружили в продуктовом отделе ТК «Синегорье» в Челябинске. В одной из торговых точек на прилавке лежал немецкий сыр Dorblu 50% жирности. Деликатес изъяли и 31 октября уничтожили в котле под давлением при температуре 120 градусов. Наказание для нарушителя определит прокуратура. Ему грозит штраф, сумма которого зависит от объема запрещенной продукции.

С 2014 года действует запрет на ввоз в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория и Исландия. В октябре 2017 Россия в ответ на санкции расширила список продукции, которую запрещено ввозить в страну. В перечень попали живые свиньи, мясные субпродукты и жиры.

Напомним, что с начала 2017 года областное управление Россельхознадзора уничтожило 20 тонн украинского сливочного масла и 2,5 кг немецкого сыра Dorblu.

Сыр Dorblu был придуман в начале XX века в Германии. Рецептура была создана для любителей умеренно острых, пряных голубых сыров и держится в секрете. Сыр готовится из коровьего молока с использованием благородной плесени penicillium roqueforti.

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